Regionalfussball Der FC Bazenheid ist zurück auf der Erfolgsspur und bezwingt Aufsteiger Dardania St.Gallen auswärts mit 2:1 - der FC Wil 2 kassiert eine 1:3-Niederlage In der Vorrunde der 2. Liga inter schlugen die Bazenheider Dardania St.Gallen nach einer fulminanten ersten Halbzeit mit 4:1. Am Samstag liessen die Toggenburger erneut Taten folgen und bezwangen den Aufsteiger erneut. Am gleichen Spieltag verliert der FC Wil 2 gegen Lachen/Altendorf.

Pietro Scardanzan (vorne am Ball) hat mit seinem energischen Vorstoss den Ausgleich zum 1:1 ermöglicht. Bild: Beat Lanzendorfer

Bazenheid hat den Dämpfer gegen Rapperswil-Jona 2 (1:2) vor Wochenfrist gut verdaut und bezwingt Aufsteiger Dardania mit 2:1.

Obwohl die Toggenburger mehrheitlich im Ballbesitz waren, mussten sie zuerst einem Rückstand nachrennen, bevor die Punkte im Trockenen waren.

Tore fallen erst in der zweiten Halbzeit

Nach rund einer Stunde sagte Sportchef Dejan Baumann an der Seitenlinie: «Ich glaube wir sehen heute keine Tore.» Fünf Minuten später war seine Aussage widerlegt, das erste Tor war da, aus seiner Warte allerdings auf der falschen Seite. Bei Bazenheid stimmte in der Defensive die Abstimmung für einmal nicht. Deshalb tauchte plötzlich Sabit allein vor Aziri auf und liess dem Bazenheider Schlussmann beim 1:0 keine Abwehrchance.

Die Gäste benötigten acht Minuten, um das Ergebnis zu korrigieren. Eine mustergültige Flanke von Pietro Scardanzan gelangte in der Mitte zu Bollhalder, dessen Kopfball konnte Torhüter Albrecht lediglich zu Cakir abwehren, der den Ball zum Ausgleich über die Linie drückte.

Wenig später jubelten die Bazenheider sogar über das 2:1. Pentrelli wurde von Captain Jungblut auf die Reise geschickt. Der Torjäger enteilte der Abwehr, liess sich nicht zweimal bitten und vollendete kaltblütig. An solchen Szenen freuen sich die Bazenheider Anhänger viel mehr, als an seinem ständigen Reklamieren in Halbzeit 1. Er verpufft dafür unnötig Luft und strapaziert die Nerven der anderen.

Gegen Ende der Partie warfen die Einheimischen alles nach vorne, denn der Neuling wollte unbedingt den Podestplatz verteidigen. Mit Glück überstanden die Toggenburger diese Druckphase. Brenzlig wurde es in der 88. Minute, als zwei Akteure aus wenigen Metern zum Abschluss kamen. Dank Aziri und vielen Beinen, die auf der Linie abwehrten, konnte der Ausgleich verhindert werden.

Dank dem zehnten Saisonsieg im 20. Spiel haben sich die Toggenburger wieder auf Platz 4 vorgearbeitet.

FC Wil 2 reiht weiterhin Siege und Niederlagen aneinander

Die zweite Mannschaft des FC Wil bleibt ihrer neuen Tradition treu. In den vergangenen sechs Spiele der 2. Liga inter reihte sie nämlich immer Siege und Niederlagen aneinander. Nach dem 6:0 gegen Adliswil vor einer Woche, verlor das Team von Trainer Fabinho also wieder einmal.

Gegen Lachen/Altendorf musste sich der FC Wil 2 mit 1:3 geschlagen geben. Die Schwyzer gingen in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Führung, bevor Aristotelis Skortidis in der 63. Minute den Anschlusstreffer erzielen konnte. 15 Minuten vor Schluss erzielte Lachen/Altendorf das Tor zum 3:1.