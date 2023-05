Der FC Bazenheid ist in der 2. Liga Inter in eine Krise geschlittert und verliert beim abstiegsgefährdeten Lachen/Altendorf mit 1:3

Was ist nur mit dem FC Bazenheid los? Zum dritten Mal in Folge setzt es gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte eine Enttäuschung ab. Nach dem 2:2 gegen Rorschach-Goldach und dem 1:1 gegen Adliswil bleibt die Mannschaft in Lachen/Altendorf sogar ohne Punkte.