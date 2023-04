Regionalfussball Der FC Bazenheid erleidet gegen Rapperswil-Jona 2 einen Rückschlag - die U20 des FC Wil fegt Adliswil vom Platz Sieben Punkte hatten die Toggenburger in den ersten vier Frühjahrsspielen geholt. Einem weiteren Vormarsch in der Tabelle schien nichts im Wege zu stehen. Deshalb kommt die Niederlage gegen Abstiegskandidat Rapperswil-Jona 2 einer Enttäuschung gleich. Währenddessen gewinnt der FC Wil 2 gegen Adliswil mit 6:0.

Hier konnte sich Dzezair Sacipi (am Ball) gleich gegen mehrere Gegenspieler durchsetzen. Später kassierte er die gelb-rote Karte. Bild: Beat Lanzendorfer

Das kommt unerwartet. Bazenheid verliert in der 2. Liga Inter gegen Abstiegskandidat Rapperswil-Jona 2 auf dem heimischen Ifang trotz Führung mit 1:2. Die vielen Absenzen konnten nicht kompensiert werden.

Durch diese nicht budgetierte Niederlage fallen die Toggenburger in der Tabelle auf Platz 7 zurück. Die zweite Mannschaft aus Rapperswil-Jona darf sich hingegen plötzlich wieder Hoffnungen auf den Ligaerhalt ausrechnen. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt noch vier Punkte, allerdings hat die Mannschaft bereits zwei Partien mehr als Adliswil ausgetragen.

Die Offensive konnte sich nicht durchsetzen

Die Einheimischen mussten mit Pentrelli, Zulic und Cakir gleich drei Offensivkräfte ersetzen, was sich spürbar bemerkbar machte. Vorne war Roth auf sich allein gestellt, deshalb war es nicht verwunderlich, dass er es schwer hatte, sich gegen die gut stehende Abwehr durchzusetzen.

Trotzdem gingen die Bazenheider nach 39 Minuten durch Bytyqi in Führung. Sein Kopfball schien allerdings aus stark abseitsverdächtiger Position abgegeben. Noch umstrittener war der Ausgleich, der praktisch mit dem Pausenpfiff fiel. Mesoneros Kopfball aus kurzer Distanz landete am Pfosten und flog von dort in die Arme von Schlussmann Aziri. Der Ball muss irgendwann aber hinter der Linie gewesen sein, der Assistent am Seitenaus bewegte sich sofort zur Mittellinie.

Kurz davor hatten die Rapperswiler sogar die Möglichkeit verpasst, die Führung zu erzielen. Rexhepi scheiterte vom Elfmeterpunkt an Aziri, nachdem Hasanbasic im Strafraum gefoult wurde.

Sacipi kassiert die Ampelkarte

In der zweiten Halbzeit wurde die Begegnung teilweise hitzig geführt, was den Spielfluss empfindlich störte. Das Unheil aus Bazenheider Sicht begann in der 70. Minute. Sacipi reklamierte einen Freistoss für sich, als der Unparteiische darauf nicht einging, wuchtete der vermeintlich Gefoulte den Ball weg, was ihm die erste Verwarnung eintrug.

Als er darauf zu reklamieren begann, folgte Sekunden später die zweite Verwarnung. Den freien Raum nutzten die Gäste sieben Minuten später gnadenlos aus. Schiess traf zum 1:2. Das wars, auf den Rückstand fanden die Toggenburger keine Antwort.

FC Wil U20 schickt Adliswil mit einer 6:0-Packung nach Hause

Positiver als bei Bazenheid lief es der ersten Nachwuchsmannschaft des FC Wil. Die Äbtestädter wollten die Niederlage gegen Rorschach-Goldach wiedergutmachen und taten dies auf überzeugende Art und Weise. Gleich mit 6:0 schickte Wil die Zürcher wieder nach Hause. Somit bleibt man in der erweiterten Spitzengruppe der 2. Liga inter. Während Luan Abazi einen Dreierpack schnürte, traf Jan Hagmann doppelt. Vier Minuten vor dem Ende stellte Andi Salihi vom Elfmeterpunkt auf das 6:0-Schlussresultat.

Die Wiler reihen also weiterhin Siege und Niederlagen aneinander. Seit fünf Spielen wechseln sich Freud und Leid ab. Diesen Trend will das Team von Trainer Fabinho am kommenden Wochenende aber stoppen. Denn mit Lachen/Altendorf trifft es auf den Tabellenelften.