Regionalfussball Der Aufwärtstrend hält an: Die Bütschwiler Frauen schlagen Rapperswil-Jona 2 mit 3:0 und feiern den vierten Saisonsieg Im Vergleich Sechster gegen Zehnter bleiben die Bütschwiler Frauen ungefährdet und realisieren aufgrund der Chancen einen viel zu knappen Erfolg.

Mit diesem Schuss gelang der eingewechselten Nicole Scherrer (rechts) das 3:0. Bild: Beat Lanzendorfer

Für die Bütschwiler Frauen müsste es immer Oktober sein. Sie bleiben im zehnten Monat des Jahres ungeschlagen und holen sich in vier Spielen acht Punkte. Letzter Akt war am Sonntagmorgen das 3:0 gegen Rapperswil-Jona 2. Mit einem Total von 14 Zählern aus neun Spielen nähern sie sich in kleinen Schritten der Spitzengruppe an.

Vom Start weg torhungrig

Die Einheimischen gaben vom Start weg Vollgas und schnürten die Gäste richtiggehend in deren Spielhälfte ein. Deshalb dauerte es nicht lange bis zum ersten Torjubel. Kaum fünf Minuten waren gespielt, da hämmerte Diana Brändle den Ball aus grosser Entfernung ins Netz. Als sie kurz darauf zu einem Eckball schritt und haargenau den Kopf von Hasler fand, stand es bereits 2:0. Danach liess der Torhunger der Einheimischen aber deutlich nach.

Waren die Bütschwiler Frauen bereits vor dem Seitenwechsel klar überlegen, ging es in Halbzeit 2 praktisch nur noch in eine Richtung. Für die Anhänger des Heimteams muss es frustrierend gewesen sein, wie viele Chancen ungenutzt blieben. Deshalb dauerte es bis zur 88. Minute, ehe die eingewechselte Nicole Scherrer mit ihrem Schuss aus halblinker Position das 3:0 bewerkstelligte.

Die Zeitumstellung gut verkraftet

Bütschwil-Trainer Stefan Scherrer zeigte sich nach Spielschluss zufrieden: «Wir waren von Anfang an konzentriert, lieferten eine sehr gute Partie ab und haben den Sieg absolut verdient.» Nicht zufrieden war er hingegen mit der Chancenauswertung: «Wenn wir nur die Hälfte unserer klaren Möglichkeiten verwertet hätten, könnten wir uns jetzt über einen Kantersieg freuen.»

Unter dem Strich haben die Frauen die Zeitumstellung aber problemlos verkraftet. Ein Sonderlob durfte sich Marina Oberholzer abholen. Eindrücklich, welches Laufpensum sie vor allem in der zweiten Halbzeit abspulte.