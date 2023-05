Regionalfussball Der Aufstieg ist fast geschafft: Bütschwil gewinnt den Spitzenkampf in der 3. Liga gegen Zuzwil mit 1:0 und baut an der Spitze den Vorsprung aus 350 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich am Samstagnachmittag auf der Breite das Topspiel Bütschwil - Zuzwil anschauen. Die Fans des Heimteams brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel mit einem glücklichen Ende für die Einheimischen.

Fabian Brändle war vorne ein ständiger Unruheherd und verantwortlich für das entscheidende Bütschwiler Tor. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Jubel nach den spannenden 90 Minuten war schon 2. Liga würdig. Bütschwil-Trainer Ruedi Eisenhut wollte nach dem 1:0-Sieg gegen Zuzwil aber trotzdem noch nichts vom Aufstieg wissen, obwohl seine Mannschaft den Vorsprung drei Runden vor dem Ende der Meisterschaft soeben auf sieben Punkte ausgebaut hatte.

«Es war ein ausgeglichener Abnützungskampf. Bis auf einen Lattenschuss und eine Chance kurz vor Schluss hatten wir die Sache aber gut im Griff.» Mit dem Vorsprung im Rücken sei es dann auch einfacher gewesen, zu verteidigen.

Etwas anders sah es auf der Gegenseite Trainer Yannick Bamert: «Wir waren die bessere Mannschaft und haben das Spiel bestimmt.» Bütschwil hätte wie gewohnt mit hohen Bällen agiert und habe über den Kampf ins Spiel gefunden. Ihm sei aber auch klar, wer nach 19 Runden an der Spitze der Rangliste stehe, mache vieles richtig.

Sieben Punkte Rückstand seien zwar viel, trotzdem schreibt Bamert den Aufstieg noch nicht definitiv ab: «Bütschwil hat mit Kirchberg, Aadorf und Münchwilen noch drei unbequeme Gegner.»

Fabian Brändle trifft für das Heimteam

Es waren noch keine zwei Minuten gespielt, da hatte Fabian Brändle bereits die Führung auf dem Fuss, scheiterte aber am gewohnt sicheren Michael Gähwiler. Zwanzig Minuten später war der Zuzwiler Schlussmann dann aber machtlos. Nach einem weiten Einwurf reagierte erneut Fabian Brändle am schnellsten und brachte seine Farben in Führung.

Der Jubel nach Spielschluss war gross. Der Vorsprung drei Runden vor Schluss hat komfortable Züge angenommen. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach Wiederbeginn versuchten die Einheimischen den Vorsprung in erster Linie zu verwalten. Obwohl Zuzwil dadurch ein deutliches Übergewicht im Mittelfeld bekam, blieben die gefährlichen Szenen vor Torhüter Oswald Mangelware. Wie so oft in dieser Spielzeit erwies sich die Defensive um Abwehrchef Pascal Hollenstein als unüberwindbares Bollwerk. Nur 14 Gegentore in 19 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Dabei blieben die Bütschwiler zehn Mal ohne Gegentor. In der Endphase hätte einer der mehreren Konter sogar noch zu einem weiteren Tor der Heimelf führen können.

Der letzte Aufstieg liegt 20 Jahre zurück

Noch ist es mit dem Aufstieg nicht ganz geschafft, auch wenn kaum noch jemand daran zweifelt. 20 Jahre nach der letztmaligen Promotion in die 2. Liga könnte es am Ende dieser Saison erneut nach oben gehen. Und das nur zwei Jahre nach der Rückkehr in die 3. Liga, nachdem sich die Mannschaft vor vier Jahren aus dieser hatte verabschieden müssen.

Das Publikum wäre sicherlich auch bereit für die neue Umgebung. Rund 350 Zuschauerinnen und Zuschauer wohnten am Samstag dem Spitzenkampf bei.