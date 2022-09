Das war gar nichts: Kirchberg bezieht gegen Flums eine 2:7-Klatsche und scheidet in der dritten Runde aus dem Cup aus

Drittligist Kirchberg verabschiedet sich mit einer deutlichen 2:7-Niederlage gegen Flums aus dem Ostschweizer Cup. Nachdem die Alttoggenburger während insgesamt 25 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen blieben, ist es nach dem Nuller in der Meisterschaft gegen Neckertal-Degersheim schon die zweite Niederlage in Folge.