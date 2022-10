Regionalfussball Das Toggenburg ist fussballerisch im Hoch: Sieben Siege und ein Unentschieden lautet die Bilanz des vergangenen Wochenendes – so geht es weiter Erfreulich, wie die Aktivteams des Thurtals unterwegs sind. Bütschwil, Ebnat-Kappel und FF Toggenburg führen in ihren Ligen die Tabelle an. Kirchberg und Neckertal-Degersheim gehören in der 3. Liga immerhin dem erweiterten Spitzenfeld an. Die Ebnater Frauen nehmen einen gesicherten Mittelfeldplatz ein. Und weil sich die Situation bei den bisherigen Sorgenkindern Bazenheid und Wattwil Bunt entspannt hat, darf man zurzeit von einem gelungenen Herbst sprechen.

Beim FC Bazenheid wird wieder gejubelt. In den letzten Wochen ist die Formkurve im Steigen begriffen. Bild: Beat Lanzendorfer

Noch ist Bazenheid in der Gruppe 5 der 2. Liga inter keineswegs aus dem Schneider. Die Formkurve der letzten Wochen zeigt aber steil nach oben.

Anders verläuft der Trend beim samstäglichen Gegner Rorschach-Goldach. Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen ist die Mannschaft glänzend in die Saison gestartet. Zuletzt gab es aus drei Partien aber nur noch einen Punkt. Aufgrund der jüngsten Leistungen geht Bazenheid als Favorit ins Rennen, obwohl das Team in der Tabelle (noch) um fünf Positionen schlechter dasteht.

Der Toggenburger Zweitligist präsentierte sich am vergangenen Samstag in Topform und schlug Linth 04 2 mit 4:0. Nun gastiert die Elf am Samstag beim Tabellensechsten Bronschhofen. Das Überraschungsteam der vergangenen Saison konnte noch nicht an jene Leistungen anknüpfen und tut sich zurzeit noch etwas schwer. Zuletzt musste sich die Mannschaft nach einem 2:0-Vorsprung noch mit einem 2:2 in Steinach zufriedengeben. Für Wattwil Bunt liegt ein Punktgewinn alleweil drin.

Der Mittwoch war in Bütschwil ein aufwühlender Tag. Zuerst kam die Kunde vom Forfaitsieg gegen Neckertal-Degersheim, am Abend folgte die Cup-Niederlage gegen Schmerikon. In diesen ereignisreichen Tagen kommt es nun am Sonntag zum Topspiel auswärts beim Tabellenzweiten Zuzwil. Gewinnen die Bütschwiler, ist ihnen der Herbstmeistertitel kaum noch zu nehmen. Aber sogar eine Niederlage wäre kein Weltuntergang. Mit fünf Punkten Vorsprung bleiben sie in jedem Fall Tabellenführer in der 3. Liga.

Für Kirchberg-Trainer Domenico Esposito ist Aadorf bisher klar unter Wert geschlagen. «Ich kenne die Mannschaft und sie hat mehr Potenzial als Platz 10 vermuten lässt.» Möchten die Alttoggenburger ihre gute Ausgangslage in der 3. Liga wahren, dürfen sie den Platz am Samstagabend trotzdem nicht als Verlierer verlassen.

Die Mannschaften zwischen Rang 3 (Kirchberg) und 8 (Sirnach) liegen nur drei Zähler auseinander. Da besteht die Gefahr, bei einer Niederlage schnell ein paar Positionen abzurutschen.

Mit Neckertal-Degersheim und Dussnang treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt siegreich waren. Nicht nur dies: Mit 23 geschossenen Toren präsentiert sich die Offensive der Hinterthurgauer als gefährlichste der Gruppe 4 in der 3. Liga. Mit 17 Treffern nimmt Neckertal-Degersheim in dieser Statistik immerhin Platz 3 ein. Die Zuschauer dürfen sich am Samstag in Necker auf ein Offensiv-Feuerwerk freuen.

In der Gruppe 7 der 4. Liga kommt es lediglich zur Begegnung Niederstetten – Uzwil 3. Den anderen Mannschaften steht ein spielfreies Wochenende bevor. Zu ihnen zählt auch Tabellenführer Ebnat-Kappel, der es zum Abschluss der Vorrunde am 22. und 29. Oktober noch mit Wil und Flawil 2 zu tun bekommt.

Wenige Sekunden fehlten den Frauen aus Ebnat-Kappel am letzten Samstag in Romanshorn zum dritten Saisonsieg. Die Obertoggenburgerinnen führten dank einem Doppelpack von Selin Roth mit 2:1, mussten dann aber in der 92. Minute den Ausgleich hinnehmen. Mit einem Dreier gegen Tabellennachbar Frauenfeld wäre am Samstag bei günstiger Konstellation sogar der Sprung aufs 2.-Liga-Podest möglich.

Laut Aussage von FF Toggenburg-Trainer Stefan Scherrer ist Rapperswil-Jona 2 der härteste Konkurrent auf dem Weg zum Aufstieg in die 1. Liga. Allerdings haben sich die Spielerinnen aus der Rosenstadt auf die Toggenburgerinnen bereits einen Rückstand von sieben Verlustpunkten eingehandelt. Der Druck liegt deshalb am Sonntagmorgen auf der Breite auf Seiten des Gastteams.