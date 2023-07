Regionalfussball Das sind die Gruppenauslosungen ab der regionalen 2. Liga der Saison 2023/24 – die Cup-Paarungen sind ebenfalls bekannt In diesen Tagen beginnen die Toggenburger Fussballklubs mit der Vorbereitung auf die Meisterschaft. Um Punkte geht es erstmals am Wochenende vom 19. und 20. August. Eine Woche davor wird im Cup um das Weiterkommen gekämpft.

Die Bütschwiler, rechts Claudio Blöchliger, bestreiten ihren ersten Ernstkampf der Saison 2023/24 Mitte August im Cup gegen Tobel-Affeltrangen. Bild: Beat Lanzendorfer

Jetzt ist bekannt, auf welche Gegner 2.-Liga-Aufsteiger Bütschwil trifft. Nach der 2. Liga interregional, welcher der FC Bazenheid und der FC Wil 2 angehören, hat der Verband auch die Gruppeneinteilung der regionalen 2. Liga sowie der 3. Liga veröffentlicht.

Der Meisterschaftsstart erfolgt am Wochenende vom 19./20. August. Davor werden wie gewohnt bereits Cupspiele bestritten.

Nur ein Aufsteiger in der Gruppe 2

Die Verkleinerung der 2. Liga interregional – neu gibt es nur noch vier Gruppen mit 64 Teams – hat auch Auswirkungen auf die tieferen Klassen. Neu besteht die 2. Liga regional aus 14 Teams (bisher 12), womit die Belastung für die Akteure grösser wird. Die beiden Toggenburger Vertreter Wattwil Bunt und Bütschwil gehören der Gruppe 2 an.

Diese setzt sich zusammen aus Amriswil (Absteiger), Arbon, Bischofszell, Bronschhofen, Bütschwil (Aufsteiger), Calcio Kreuzlingen, Eschenbach, Flawil, Henau, Romanshorn, Steinach, Tobel, Uzwil 2 und Wattwil Bunt. Durch die geografische Konstellation sind die anderen vier Aufsteiger Brühl 2, Wittenbach, Valposchiavo und Buchs alle der Gruppe 1 zugeteilt worden.

Das Rennen in der 3. Liga ist offen

Die beiden letztjährigen Topteams gehören in der 3. Liga nicht mehr der Gruppe 4 hat. Bütschwil ist aufgestiegen, Zuzwil neu der Gruppe 3 zugeteilt worden. Dadurch könnte es ein spannendes Rennen um den Aufstieg geben, bei dem Kirchberg und Neckertal-Degersheim durchaus die Qualität haben, ein Wort mitzureden. Die Gruppe 3 sieht im Detail so aus: Aadorf, Dussnang, Glarus, Kirchberg, Linth 04 2 (Absteiger), Münchwilen, Neckertal-Degersheim, Schmerikon, Sirnach, Uznach, Wängi, Wil (Aufsteiger).

Die Cup-Auslosungen sind bekannt

Zweitligist Wattwil Bunt startet die Saison mit einem Heimspiel. Am Wochenende vom 12. und 13. August empfangen die Toggenburger in der Cup-Vorrunde Rorschach-Goldach. Die Mannschaft spielte in der vergangenen Meisterschaft noch in der 2. Liga inter, musste aber nach einer völlig verunglückten Rückrunde absteigen. Zweitliga-Aufsteiger Bütschwil gastiert bei Tobel-Affeltrangen, das sich letzte Saison in der Schlussrunde den Ligaerhalt in der 2. Liga sicherte.

Im Cup der 3. bis 5. Liga darf Ebnat-Kappel (4.) am selben Wochenende zu Hause gegen Grabs (4.) antreten. Reisen müssen hingegen die Toggenburger Drittligisten. Kirchberg nach Netstal (4.), Neckertal-Degersheim muss zu Viertligist Kosova 19 nach Schmerikon.

Bei den Frauen muss die Gemeinschaft FF Toggenburg ins Rheintal zu Au-Berneck. Beide gehören der 2. Liga an.