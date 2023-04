Regionalfussball Das Hoch bei den Frauen von FF Toggenburg hält nur kurz an, 1:2 Niederlage gegen Romanshorn - Trainer Scherrer hört Ende Saison auf Vor einer Woche sind die Frauen von FF Toggenburg in Ems zum Siegen zurückgekehrt, nachdem es zuvor drei Niederlagen in Folge absetzte. Das zurückgekehrte Selbstvertrauen war beim 1:2 gegen Romanshorn nach einer guten Startphase dann wieder wie weggeblasen. Nach dem Spiel wurde bekannt, dass es auf die neue Saison zu einer Änderung auf der Trainerbank kommt.

FF Toggenburg kommt erneut ins Straucheln (rechts Melanie Thalmann) und verliert zu Hause gegen Romanshorn mit 1:2. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Team FF Toggenburg erleidet einen weiteren Rückschlag und muss sich gegen Romanshorn zu Hause mit 1:2 geschlagen geben.

Es war die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Runden, womit das Thema Aufstieg definitiv ad acta gelegt werden dürfte. Sollte Spitzenreiter Widnau am Dienstag gegen Ems gewinnen, wächst der Vorsprung auf FF Toggenburg fünf Spieltage vor dem Saisonende auf sechs Punkte an.

Clerc wehrt einen Handspenalty ab

Manchmal reicht ein Ereignis im Spiel, um das Momentum auf seine Seite zu ziehen. Beim Spiel FF Toggenburg – FC Romanshorn war dieser Moment in der 74. Minute. Michaela Clerc im Tor der Einheimischen wehrte einen von Luana Pfomann getretenen Elfmeter ab, nachdem der Unparteiische ein Handspiel im Strafraum geahndet hatte.

Danach war für einen kurzen Moment zu spüren, dass die Toggenburgerinnen unbedingt den Ausgleich wollten, nachdem sie seit der 15. Minute in Rückstand lagen. Guerreiro hatte von einem kollektiven Tiefschlag der einheimischen Defensive profitiert und die Gäste in Führung geschossen. Davor sah es für FF Toggenburg durchaus vielversprechend aus, weil sie die Partie im Griff hatten. Nach dem Gegentor war die Verunsicherung bis auf die Zuschauerränge zu spüren.

Das Aufbäumen gut eine Viertelstunde vor dem Abpfiff wurde durch das 0:2 von Franziska Sallmann arg gebremst. Hoffnung kehrte noch einmal zurück, als Alexandra Brändle das 1:2 gelang. In den verbleibenden Minuten spielten die Toggenburgerinnen aber zu ideenlos, um die Wende herbeiführen zu können. Romanshorn bekundete keine Probleme, den Vorsprung über die Runden zu schaukeln.

Für Scherrer ist Ende Saison Schluss

Bis zwanzig Meter vor dem gegnerischen Tor tritt FF Toggenburg durchaus dominant auf, danach sind die Spielerinnen mit ihrem Latein am Ende - nicht erst am Sonntag. Sie tun sich äusserst schwer damit Chancen zu kreieren. Die grösste vergab Sévérine Münger. Zuerst traf sie nach einem perfekten Rückpass den Pfosten. Beim zweiten Versuch brachte sie das Kunststück fertig, den Ball aus kurzer Distanz neben das Tor zu setzen.

Nach den neunzig Minuten wurde bekannt, dass sich die Wege von Trainer Stefan Scherrer und dem FC Bütschwil, unter dem das Team FF Toggenburg registriert ist, am Ende der laufenden Meisterschaft trennen. Mehr wollte Scherrer zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Wie es bei Marc Ott weitergeht, der zusammen mit Scherrer das Team führt, wollte dieser noch nicht sagen. Bei ihm könnte es in beide Richtungen gehen – sprich Verbleib oder Abschied.