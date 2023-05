Regionalfussball Das Aufstiegsrennen in der 4. Liga bleibt spannend: Ebnat-Kappel und Wil 3 trennen sich 2:2 - zur Halbzeit hatten die Gäste noch mit 2:0 geführt Nach der Vorrunde hatten sich die Ebnater in der 4. Liga einen Vorsprung von zehn Punkten auf den ersten Verfolger Wil 3 erarbeitet. Nach einer bisher enttäuschend verlaufenen Rückrunde hatte sich dieser aber in Luft aufgelöst. Im direkten Vergleich holten die Obertoggenburger nun ein Unentschieden und konnten dadurch die Tabellenspitze verteidigen.

Raffael Büsser (oben) rettete Ebnat-Kappel mit seinem Ausgleich zum 2:2 wenigstens einen Punkt. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach 45 Minuten hätten wohl die wenigsten der zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer im Viertliga-Spitzenkampf zwischen Ebnat-Kappel und Wil 3 noch einen Fünfer auf das Heimteam gewettet.

Die Wiler waren abgeklärter aufgetreten, stellten die besseren Einzelspieler und lagen verdient mit 2:0 in Führung. Das 1:0 gelang dem punktgleichen Tabellenzweiten nach 18 Minuten. Captain Ilazi hatte einen Handspenalty abgebrüht verwandelt. Praktisch mit dem Pausenpfiff profitierte Abilio von einem perfekten Querpass und erhöhte auf 2:0.

Ebnat-Kappel besinnt sich seiner Tugenden

In der Kabine muss Co-Trainer Roman Kipfer, der den abwesenden Trainer Andi Büsser erneut vertrat, dann die richtigen Worte gefunden haben. Seine Spieler besannen sich ihrer kämpferischen Tugenden und waren im zweiten Abschnitt nun die bessere Mannschaft.

Dies sollte sich nach 68 Minuten ein erstes Mal auszahlen. Marco Giger brachte mit seinem Anschlusstreffer den Glauben zurück, dass hier noch etwas zu holen ist. Keine zwei Zeigerumdrehungen später jubelten die Einheimischen erneut. Raffael Büsser hatte für den Ausgleich gesorgt. Obwohl die Ebnater weiter bemüht waren, sollte es nicht mehr zum Siegtreffer reichen. Nach dem Abpfiff sagte Roman Kipfer: «Wir sind nach dem Seitenwechsel dominant aufgetreten und haben uns deshalb den Punkt verdient.»

Somit bleibt es vor den letzten drei Runden an der Tabellenspitze spannend. Ebnat-Kappel und Wil 3 führen die Rangliste nach 15 Runden mit jeweils 33 Punkten an. Die Obertoggenburger haben die Nase aber knapp vorne, weil sie gegenüber den Wilern viel weniger Strafpunkte kassiert haben. Ein nicht unwesentlicher Vorteil, der sich in der Endabrechnung noch bezahlbar machen könnte. Wobei Ebnat-Kappel mit Henau 2, Bazenheid 2 und Frauenfeld 2a ein happiges Schlussprogramm vor sich hat.