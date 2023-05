In der Vorrunde mussten sich die Bazenheider nach einer überlegen geführten Partie auf dem heimischen Ifang mit 0:1 geschlagen geben. Am Samstag sah es lange Zeit nach einer neuerlichen Niederlage aus. Dann begann die Schlussphase, in der die Gäste einen Punkt retteten. Am gleichen Spieltag verlor Wil 2 gegen die SV Schaffhausen mit 0:5.