Regionalfussball «Chur ist ein Gegner, mit dem wir uns in der Vergangenheit immer schwergetan haben»: Der Bazenheider Trainer vor dem Auswärtsspiel am Donnerstagabend Nach dem spielfreien Wochenende geht es für Bazenheid in der 2. Liga Inter am Gründonnerstag mit dem Gastspiel in der Bündner Kantonshauptstadt weiter. Wie die Toggenburger belegt Chur 97 eine Position im gesicherten Mittelfeld. In der Vorrunde entführten die Gäste beim 3:2-Sieg alle drei Punkte aus dem Thurtal.

Tolga Cakir (Mitte) war im Vorrundenspiel gegen Chur 97 nebst Philipp Roth einer der beiden Torschützen bei der 2:3-Heimniederlage. Bild: Beat Lanzendorfer

Es gibt mehrere Parallelen zwischen Bazenheid und Chur 97, dem nächsten Gegner der Toggenburger am Gründonnerstag in der Bündner Kantonshauptstadt. Beide belegen in der 2. Liga Inter einen Tabellenplatz im gesicherten Mittelfeld, und beide trotzten Leader Balzers zuletzt einen Punkt ab.

Das deutet auf einen ausgeglichenen Kampf mit offenem Ausgang hin. Hierzu erklärt Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter: «Chur ist ein Gegner, mit dem wir uns in der Vergangenheit immer schwergetan haben. Trotzdem nehmen wir die Reise mit dem klaren Ziel in Angriff, uns mit drei Punkten auf Ostern zu beschenken.»

Chur 97 ist in diesem Jahr noch ohne Sieg

Was hinter der Aussage Bernhardsgrütters steckt, belegt das Spiel der Vorrunde. Nach einer schlechten Leistung musste sich Bazenheid mit 2:3 geschlagen geben – es wäre somit an der Zeit, Revanche zu nehmen. Nicht zur Verfügung stehen wird Torjäger Giovanni Pentrelli, der für seine rote Karte gegen Balzers zwei Spielsperren kassierte. In derselben Begegnung holte sich Roman Scardanzan seine vierte gelbe Karte ab – auch er darf deshalb nur zuschauen, was seine Kollegen auf der «Obere Au» zustande bringen.

Obwohl die Bündner wie oben beschrieben dem Druck von Balzers widerstehen konnten und ein 1:1 erreichten – wobei sie zusätzlich noch einen Elfmeter verschossen haben –, suchen sie in diesem Jahr noch nach ihrer Form. Aus vier Spielen holten sie lediglich drei Punkte und warten noch auf den ersten Sieg.

«Ich schaue nicht so sehr auf die Resultate, denn Chur 97 bringt viel Qualität mit», sagt Bernhardsgrütter. Spielerisch würden die Vorteile sicher auf Seiten seiner Mannschaft liegen, mit dem kämpferischen Stil des Gegners seien sie in der Vergangenheit aber oft nicht klargekommen. Anpfiff der Begegnung ist am Donnerstag um 20 Uhr.