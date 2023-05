Regionalfussball Bütschwil schlägt Kirchberg und schafft vorzeitig den Aufstieg in die 2. Liga - Neckertal-Degersheim muss sich gegen Sirnach geschlagen geben Der FC Bütschwil ist in dieser Saison in der Gruppe 4 der 3. Liga das Mass der Dinge. Mit sieben Punkten Vorsprung ist die Mannschaft bei noch drei ausstehenden Spielen in die Zielgerade eingebogen. Nach dem 1:0-Sieg in Kirchberg steht der Aufstieg nun vorzeitig fest.

Grenzenloser Jubel nach Spielschluss. Schon in der drittletzten Runde haben sich die Bütschwiler den Aufstieg in die 2. Liga gesichert. Bild: Beat Lanzendorfer

«Bütschwil will feiern», schrieb diese Zeitung im Vorfeld des Derbys gegen Kirchberg, in dem der souveräne Spitzenreiter eine von drei Möglichkeiten erhielt, den Sack definitiv zuzumachen und in die 2. Liga aufzusteigen.

Und die Spieler packten die Gelegenheit beim Schopf und gewannen auf dem Platz des Konkurrenten mit 1:0. Das entscheidende Tor gelang Raphael Fust nach 53 Minuten. Die Vorlage hatte wie so oft in dieser Saison Antreiber und Captain Daniel Fäh geliefert. Sein Schuss konnte von Torhüter Iten nur nach vorne abgewehrt werden, wo Fust am schnellsten reagierte.

Raphael Fust (oben), hier im Zweikampf mit Pablo Rohner, schoss beim 1:0-Sieg den entscheidenden Treffer. Bild: Beat Lanzendorfer

Vom Trainer zum Teamkameraden

Für Captain Daniel Fäh steckt hinter dem Aufstieg eine spezielle Geschichte. Das Bütschwiler Urgestein hat in den vergangenen Jahren alle Höhen und Tiefen durchgemacht, auch den Abstieg in die 4. Liga, dem Verein aber immer die Treue gehalten. Nach den 90 Minuten sagte er: «Der Aufstieg ist auch für mich speziell. Ich hatte in der Vergangenheit mehrmals die Möglichkeit, zu einer anderen Mannschaft zu wechseln, weil es mir hier aber so gut gefällt, bin ich immer geblieben.»

Das Bütschwiler Frauenteam war praktisch geschlossen zur Unterstützung nach Kirchberg gereist. Bild: Beat Lanzendorfer

Und dann erzählte er noch eine Geschichte, die nicht alltäglich ist: «Die jüngeren Jahrgänge haben alle einmal als C- oder B-Junioren unter mir trainiert. Es ist schon noch speziell, dass ich mit meinen ehemaligen Junioren nun im selben Team in die 2. Liga aufsteigen darf.» Deshalb darf er sich durchaus ein zusätzliches Stück vom Erfolgskuchen abschneiden.

Abwehrchef Pascal Hollenstein (links) und Torschütze Raphael Fust im Aufstiegstrikot. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Kirchberger hatten vom Start weg nicht vor, den Bütschwilern den Sieg kampflos zu überlassen. Besonders in der ersten Halbzeit waren sie über weite Strecken mindestens ebenbürtig und kamen zu Chancen, von denen Mario Kuhn und Schefer die beiden besten nicht nutzen konnten. Dazu sagte Trainer Esposito nach dem Abpfiff: «Bütschwil war brutal effizient und hat aus wenigen Chancen das Optimum herausgeholt. Ich gratuliere ihnen zum Aufstieg.»

Keine Punkte für Neckertal

Im anderen 3.-Liga-Spiel mit Toggenburger Beteiligung musste sich Neckertal-Degersheim mit 3:4 gegen Sirnach geschlagen geben. Das Heimteam lag schnell in Rückstand, konnte durch Bosshard aber ausgleichen. Nach dem Wechsel geriet Neckertal erneut ins Hintertreffen, nun war es Manzo, dem das 2:2 gelang. Als die Gäste dann auf 4:2 davonzogen, schoss Tanner im weiteren Verlauf nur noch den Anschlusstreffer zum 3:4.

Neckertal-Trainer Markus Danuser sprach von einer unglücklichen Niederlage, bei der aus seiner Sicht der Unparteiische zu wenig gegen das harte Einsteigen der Sirnacher vorging.