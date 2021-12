Regionalfussball Grösstes Hallenturnier der Ostschweiz: Vier Teams der Region kämpfen um den Titel Kurz nach dem Jahreswechsel lädt der FC Fortuna St. Gallen jeweils zu seinem Regiomasters ein. Zum 16 Teams umfassenden Starterfeld gehören auch Uzwil, Bazenheid, Wil U20 und Henau. Zwei Teams begegnen sich in der Vorrunde.

Bei der Ausgabe 2019 wurde der Bazenheider Beat Schneider (rechts) zum wertvollsten Spieler gewählt. Links Christoph Gebert, der jetzt das Trikot des FC Uzwil trägt. Bild: Beat Lanzendorfer

Im Winter wird in den unteren Ligen auch Fussball gespielt, vorzugsweise in der Halle. Sind die Trainingseinheiten in den Wochen nach dem Herbstrundenabschluss zumeist freiwillig, werden die Zügel nach dem Jahreswechsel etwas angezogen.

Weil der FC Fortuna St.Gallen seit 32 Jahren in der St.Galler Kreuzbleiche sein Regiomasters organisiert, bekommen 16 Teams aus der Promotion League, der 2. Liga interregional sowie der regionalen 2. Liga die Möglichkeit, sich zu Beginn des neuen Jahres zu messen. Dem Teilnehmerfeld am 9. Januar 2022 gehören unter anderem Uzwil, Bazenheid, Wil U20 und Henau an.

Die 16 Mannschaften des grössten Ostschweizer Hallenturniers sind aufgeteilt in vier Gruppen. Aus regionaler Optik sticht die Gruppe 3 ins Auge. Dieser gehören Uzwil und Wil U20 an. Weil es schon um 9.30 Uhr zu dieser Paarung kommt, dürfte bereits im ersten Gruppenspiel eine Vorentscheidung um den Gruppensieg fallen. Gut möglich, dass aber beide Teams in die K.O.-Phase kommen, qualifizieren sich doch die beiden Gruppenersten für die Viertelfinals. Die Gruppe 3 wird komplettiert durch Au-Berneck und Arbon (beide 2. Liga regional).

Spannung verspricht auch der Kampf um den Gruppensieg in der Gruppe 4. Hier kommt es um 9.45 Uhr zum Duell Bazenheid – Widnau. In der Meisterschaft trennten sich die beiden Teams aus der 2. Liga interregional im Oktober torlos. Anzumerken ist, dass die Rheintaler nebst Rotkreuz schweizweit die einzige Mannschaft aller 2.-Liga-Interregiogruppen sind, die im Herbst den Platz nie als Verlierer verliess. Abtwil-Engelburg und Steinach (beide 2. Liga regional) sind die weiteren Teilnehmer der Gruppe 4.

Vor einem Jahr konnte das Regiomasters wegen der Coronapandemie nicht stattfinden. Deshalb geht Zweitligist Dardania St.Gallen als Titelverteidiger an den Start. Das Aussergewöhnliche: Beim Turniersieg im Januar 2020 gehörten die Stadt St.Galler noch der 3. Liga an. Während sie auch in der neuen Umgebung für Aufsehen sorgen und in der 2. Liga Gruppe 1 auf dem dritten Platz überwintern, kämpft Aufsteiger Henau als Tabellenletzter der Gruppe 2 ums Überleben. Beim Regiomasters werden Dardania und Henau um 8.30 Uhr das Turnier eröffnen. Mit Amriswil (2. Liga interregional) und der St.Galler U21 (1. Liga) warten anschliessend zwei anspruchsvolle Gegner.

Das Teilnehmerfeld wird komplettiert mit der Gruppe 2, welcher Brühl (Promotion League), Rorschach-Goldach (2. Liga interregional) sowie die Zweitligisten Winkeln und Herisau angehören.