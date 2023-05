Regionalfussball Beim FC Bazenheid ist die Luft draussen: Die Toggenburger verlieren nach schwacher Leistung gegen Frauenfeld mit 1:3 - FC Wil 2 verliert in Thalwil Es ist gar noch nicht so lange her, da wollten sich die Bazenheider in der 2. Liga Inter nach vorne orientieren. Nach der Niederlage gegen Frauenfeld und dem vierten Spiel in Serie ohne Sieg, dürften sie froh sein, wenn sich die Saison langsam ihrem Ende zuneigt.

Beim FC Bazenheid sind auch die Routiniers Luzian Dodes (rechts) und Tolga Cakir ausser Form geraten. Bild: Beat Lanzendorfer

Beim FC Bazenheid geht gar nichts mehr. Das 1:3 am Samstag gegen Abstiegskandidat Frauenfeld war das vierte Spiel in Folge, in dem die Toggenburger sieglos blieben. Das letzte Erfolgserlebnis datiert vom 29. April, als es gegen Absteiger Amriswil immerhin ein 2:0 gab.

Und die Leistung vom Samstag lässt keine Hoffnung zu, dass in naher Zukunft eine Besserung eintritt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass auch gegen sogenannte Aussenseiter keine Resultate kommen. Zur aktuellen Krise kommt der zweite Platzverweis von Giovanni Pentrelli in der laufenden Spielzeit. Der Torjäger kassierte kurz vor Spielende seine zweite Verwarnung und durfte vorzeitig unter die Dusche.

Frauenfeld hofft wieder auf Ligaerhalt

Frauenfeld, das nach der Vorrunde mit grossem Rückstand als Absteiger praktisch feststand, hat mit einer bisher starken Rückrunde plötzlich wieder die Rettung vor Augen. Entsprechend traten sie am Samstag auf und lagen bei Halbzeit durch Tore von Kälin (15.) und Ammann (20.) 2:0 vorne. Als Lopes keine 60 Sekunden nach Wiederbeginn das 3:0 erzielte, war die Sachen gelaufen. Bollhalder schoss nach 78 Minuten immerhin noch den Bazenheider Ehrentreffer.

FC Wil 2 mit dritter Niederlage in Folge

Genau wie beim FC Bazenheid befinden sich die Spieler der zweiten Mannschaft des FC Wil in einem Formtief. Hat man in der Hinrunde und zum Start der Rückrunde noch überzeugende Auftritte an den Tag gelegt und in der Tabelle oben mitgespielt, musste Wil am Samstag die dritte Niederlage hintereinander einstecken. Gegen 1.-Liga-Absteiger Thalwil gab es ein klares 1:4.

Damit haben die Wiler den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Liga Inter verloren. Drei Spiele vor Saisonende steht Wil im Tabellenmittelfeld auf Rang neun.