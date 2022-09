Regionalfussball Befreiungsschlag: Der FC Bazenheid schenkt dem Aufsteiger fünf Tore ein und holt endlich den ersten Saisonsieg Die Toggenburger dürfen sich auswärts bei der zweiten Mannschaft von Rapperswil-Jona über den ersten Saisonsieg freuen. Nach zuletzt vier vorwiegend dürftigen Spielen führte eine solidarische Teamleistung zu einem 5:0-Sieg gegen die Rosenstädter.

In einer umkämpften Partie bezwang der FC Bazenheid Rapperswil-Jona II, nicht zuletzt durch eine solidarische Teamleistung. Bild: Alec Nedic

Der Druck war gross. Ein Sieg war gefragt und wurde von der Bazenheider Mannschaft hart erkämpft. Im fünften Meisterschaftsspiel durfte der Toggenburger Vertreter auswärts in Rapperswil-Jona einen verdienten Erfolg feiern. Bazenheid bezwang Rapperswil-Jona II auswärts mit 5:0. Beim Spiel zwischen Rapperswil-Jona II gegen Bazenheid handelte es sich um ein Kellerduell. Auf dem Platz aber entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel.

Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter wirkte nach dem Spiel sichtlich erleichtert und freute sich über den ersten Saisonsieg: «Wir zeigten eine solidarische Mannschaftsleistung und erarbeiteten uns den Erfolg, der in den bisherigen Partien ausgeblieben war.»

Abschlussstarkes Bazenheid

Präsenz markierte Bazenheid schon in den ersten Spielminuten. Der Wille, an diesem Spieltag einen Sieg einzufahren, zeigte sich in der Spielweise der Bazenheider. Sie suchten die Zweikämpfe. Das Engagement der Toggenburger wurde bereits in der zehnten Minute mit dem 1:0 durch Lucian Dodes belohnt.

Die erste Halbzeit verlief weiterhin energiegeladen. Und die Toggenburger konnten die Führung durch Fabian Roth ausbauen. Er erhöhte nach einem schönen Zuspiel von Linksverteidiger Nick Romer auf 2:0. Rapperswil-Jona II blieb im Abschluss grösstenteils chancenlos.

Nach dem Seitenwechsel trat Rapperswil-Jona mit einem erhöhten Pressing auf. Bazenheid-Goalie Nedzbedin Aziri hatte wiederholt die Gelegenheit, sein Können mit einigen Paraden zu beweisen. Ab der 60. Minute hatte Bazenheid das Spiel wieder fest im Griff. Mit drei weiteren Toren erhöhten Mirco Jungblut, Giavonni Pentrelli und der frisch eingewechselte Florentin Bytyqi innert 20 Minuten auf 5:0.

Zwei weitere Kellerduelle

Der erste Saisonsieg kam einem Befreiungsschlag gleich, hatte doch zuvor die Formkurve nach unten gezeigt. Der FC Bazenheid beendete damit seine Talfahrt und verbesserte sich vom letzten auf den 13. Tabellenplatz. Erstmals in dieser Saison hielten die Toggenburger hinten die Null. Zuvor hatte es in jeder Partie immer mindestens drei Gegentore pro Partie abgesetzt.

Der Sieg könnte zum richtigen Zeitpunkt gekommen sein. Denn es stehen gleich zwei weitere wichtige Partien an. Am kommenden Samstag gastiert mit Dardania St.Gallen der andere Aufsteiger auf dem Bazenheider Ifang. Ein weiterer Sieg, und die Toggenburger befinden sich nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Eine weitere Woche später kommt es zum Vergleich mit dem derzeitigen Tabellenletzten aus Amriswil.