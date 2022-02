Regionalfussball Bazenheider Hallenturnier: Warum das fortgeschrittene Alter kein Hinderungsgrund ist, auf dem Parkett trotzdem zu glänzen Die Seniorengemeinschaft Bazenheid-Kirchberg gewinnt am Freitagabend das eigene Hallenturnier und fegt dabei sämtliche Aktiv-Teams vom Platz. Das Teilnehmerfeld umfasste sieben Mannschaften zwischen der 3. und 5. Liga.

Die Seniorengemeinschaft Bazenheid-Kirchberg gewann in überragender Manier das Aktivturnier. Bild: Beat Lanzendorfer

Wegen des späteren Termins bekundete das OK des Bazenheider Hallenturniers Mühe, alle Startplätze bei den Aktiven zu vergeben. Mehr aus der Not heraus, sprang die Seniorengemeinschaft Bazenheid-Kirchberg ein. Dabei präsentierte sich die Mannschaft aber keineswegs als Lückenbüsser. Vom Start weg gab sie den Tarif durch und fegte zuerst Bazenheid 2, immerhin in der 4. Liga, mit 6:2 vom Platz.

Es folgten zum Teil deutliche Siege gegen Croatia Uzwil, Dardania St.Gallen, Littenheid, Bronschhofen und Uzwil. Dadurch zog die Mannschaft ungeschlagen ins Halbfinale ein und setzte sich in diesem trotz Rückstand mit 2:1 gegen Bronschhofen hinweg. Im Endspiel liessen die Einheimischen Croatia Uzwil erneut keine Chance und gewannen mit 4:0.

Ein Rückkehrer in überragender Form

Als überragender Akteur präsentierte sich Zoltan Farkas, der in der Winterpause den Weg vom FC Uzwil zurück nach Bazenheid gefunden hat. Der 33-Jährige verstärkt fortan die Reihen der Senioren, wobei er aufgrund seiner Fitness durchaus noch zu Höherem berufen wäre. Bei der Rangverkündigung sagte der Bazenheider Sportchef Dejan Baumann, er gehörte auch zum Siegerteam, lachend:

«Der eine oder andere hat durchaus etwas mehr auf den Rippen als früher, Fussball spielen können wir aber immer noch.»

Dejan Baumann, Senior und Sportchef beim FC Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Am Samstag und Sonntag stehen noch die diversen Juniorenkategorien in der Bazenheider Ifanghalle auf dem Parkett.

Das Hallenturnier wurde aufgrund der Coronapandemie bereits frühzeitig vom Januar in den Februar verschoben. Im kommenden Jahr soll es aber wieder an den üblichen Daten im Januar über die Bühne gehen.