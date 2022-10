Regionalfussball Bazenheid und Wattwil Bunt möchten die Abstiegsplätze verlassen – Bütschwil, Ebnat-Kappel und FF Toggenburg ihre Spitzenposition festigen Unterschiedliche Gefühlslage bei den Toggenburger Fussballklubs: Nach einem knappen Viertel der Meisterschaft zeichnet sich ab, dass Bütschwil (3. Liga), Ebnat-Kappel (4.) und die Frauen des Teams FF Toggenburg (2.) ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitreden. Anders präsentiert sich die Situation in Wattwil und Bazenheid. Hier geht es um den Ligaerhalt.

Die in den roten Tenues spielenden Wattwiler sind dringend auf Punkte angewiesen, um vom Tabellenende wegzukommen. Bild: Beat Lanzendorfer

In sechs Wochen blickt die Welt nach Katar, wenn in der Wüste der neue Fussballweltmeister ermittelt wird. Vorher gehört die Aufmerksamkeit aber noch den regionalen Fussballern, für die am Wochenende der zweite Teil der Vorrunde startet. So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Amriswil – Bazenheid: Das Duell der Tabellenletzten

Weil die Bazenheider gegen den Entscheid des Verbandes, das Spiel Rapperswil-Jona 2 – Bazenheid (0:5) in eine Forfait-Niederlage umzuwandeln, keinen Einspruch erhoben haben, sind ihnen die drei Punkte nun abgezogen worden. Der Fehler, Pietro Scardanzan einzusetzen, obwohl er nicht auf der Spielerliste eingetragen war, tut somit richtig weh.

Trotz dieses Missgeschicks zeigt die Bazenheider Formkurve deutlich nach oben. Im Spiel gegen das noch sieglose Schlusslicht Amriswil geht es darum, endlich den ungeliebten Abstiegsplatz verlassen zu können. Dies passiert dann, wenn die Alttoggenburger drei Punkte holen und Dardania zu Hause gegen den Tabellendritten Chur 97 höchstens einen Punkt holt.

Wattwil Bunt auf der Grüenau gegen Linth 04 2

Die Wattwiler sind nebst den Bazenheidern das zweite Toggenburger Sorgenkind. Im Heimspiel gegen Linth 04 2 müssen dringend Punkte her, soll der Abstand zum rettenden Strich nicht weiter anwachsen.

Nachdem der Zweitligist zur Eröffnung der Sportanlage Rietwis auf dem dortigen Kunstrasen gegen Eschenbach spielte und einen Sieg schaffte, kehrt er nun wieder auf die Grüenau zurück. Etwas ungewöhnlich, aber nachvollziehbar ist die Anspielzeit. Weil die Grüenau über kein Licht verfügt, beginnt das Spiel am Samstag schon um 16 Uhr.

Bütschwil mit zwei Spielen innert sieben Tagen

Drittliga-Spitzenreiter Bütschwil hat sein sechstes Meisterschaftsspiel bereits hinter sich und empfing am Donnerstagabend Aufsteiger Berg. Betrachtet man den bisherigen Saisonverlauf, müssten die Toggenburger den Vorsprung an der Spitze ausgebaut haben.

Alles andere als ein Sieg gegen den Vorletzten der Tabelle wäre einer Überraschung gleichgekommen. Die Bütschwiler bekommen nur eine kurze Verschnaufpause. Am kommenden Mittwoch geht es im Heimspiel gegen Schmerikon (3.) darum, mit einem Sieg in den Viertelfinal des Ostschweizer Cups vorzustossen.

Kirchberg möchte den Abwärtstrend stoppen

Die Kirchberger belegen nach sechs Runden weiterhin einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Trotzdem ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die Formkurve eher nach unten zeigt. Nach dem guten Start mit sieben Punkten aus drei Spielen kam zuletzt nur noch ein Sieg gegen Berg hinzu. Nun geht es im Heimspiel gegen Münchwilen (5 Punkte, Platz 9) darum, sich ein grösseres Polster auf die Abstiegsplätze zu erarbeiten.

Neckertal-Degersheim muss zum Schlusslicht

Nach der regenbedingten Absage gegen Bütschwil gastiert Neckertal-Degersheim nun beim Tabellenschlusslicht Kreuzlingen 2. Weil der letzte Sieg der Neckertaler fast einen Monat zurückliegt (5:3 gegen Kirchberg am 10. Oktober), wäre es an der Zeit, dass der Danuser-Elf am Sonntagnachmittag wieder einmal ein Erfolgserlebnis gelingt. Dies wäre auch deshalb wichtig, weil die Differenz zum Abstiegsplatz zurzeit lediglich vier Punkte beträgt.

Ebnat-Kappel vor dem Herbstmeistertitel

Viertligist Ebnat-Kappel könnte sich am Wochenende vorzeitig die Herbstmeisterschaft sichern. Schaffen die Obertoggenburger in der siebten Runde den siebten Sieg und geben die beiden härtesten Verfolger Wil und Frauenfeld 2a gleichzeitig Punkte ab, kann die Mannschaft in den noch ausstehenden zwei Spielen nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Neutrainer Andi Büsser wollte mittelfristig zwar durchaus vorne mitspielen, dass es aber gleich von Anfang an klappt, übertrifft seine Erwartungen.

FF Toggenburg vor der Bewährungsprobe

Pessimisten würden behaupten, dass die Frauen des Teams FF Toggenburg bisher noch nicht richtig gefordert wurden. Optimisten würden argumentieren, dass sich die Elf mit starken Leistungen den grossen Vorsprung an der Tabellenspitze verdient hat. Wo die Wahrheit liegt, wird sich in den nächsten zwei Runden zeigen: Am Sonntag gastiert die Mannschaft beim Tabellenzweiten Uzwil, eine Woche später ist Rapperswil-Jona 2 (Platz 3) auf der Bütschwiler Breite zu Besuch.

Ebnater Frauen müssen nach Romanshorn

Die Frauen aus Ebnat-Kappel ziehen sich im bisherigen Verlauf der Meisterschaft gut aus der Affäre und haben nach fünf Spielen schon sieben Punkte gesammelt. Beim samstäglichen Gastspiel bei Tabellennachbar Romanshorn wäre ein weiterer Punktezuwachs durchaus machbar.