Regionalfussball Bazenheid nimmt erfolgreich Revanche für die Vorrundenniederlage und bezwingt Chur 97 - der FC Wil U20 bleibt gegen Rorschach-Goldach ohne Punkte Vor gut sieben Monaten mussten sich die Bazenheider in der 2. Liga inter nach einer ungenügenden Leistung gegen Chur 97 geschlagen geben. Am Gründonnerstag machten sie es besser und kehrten mit drei Punkten aus der Bündner Kantonshauptstadt zurück. Der FC Wil U20 verliert währenddessen gegen Rorschach-Goldach mit 2:3.

Edmir Zulic (am Ball) glänzte in Chur als Doppeltorschütze. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Beste haben sich die Bazenheider für den Schluss aufgehoben. In den letzten 20 Minuten gaben sie noch einmal ordentlich Gas und verdienten sich den 2:1-Sieg gegen Chur 97 dank einer Leistungssteigerung in der Offensive.

Dies dürfte in erster Linie mit der Einwechslung von Lucian Dodes und Mirco Jungblut zusammenhängen, die Trainer Daniel Bernhardsgrütter für die Endphase aufs Feld beorderte.

Die frischen Kräfte waren der Ursprung zum 2:1

Dodes und Jungblut waren es denn auch, die Zulic den Siegtreffer ermöglichten. Zuerst lancierte Dodes im Mittelfeld Jungblut, der unwiderstehlich Richtung Churer Tor marschierte. Sein Querpass erreichte den Winterneuzugang, der den Ball zuerst vertändelte. Dank seines entschlossenen Nachsetzens holte er sich das Leder zurück und schloss flach aus 14 Metern zum 2:1 ab. Der gegnerische Torhüter sah dabei nicht gut aus.

Davor war es ein ausgeglichener Schlagabtausch, der auf beide Seiten hätte kippen können. Nach dem neuerlichen Führungstreffer der Gäste warfen die Einheimischen alles nach vorne und wollten wenigstens einen Punkt retten. Bazenheid hielt aber dagegen und verteidigte den knappen Vorsprung auch in der fünfminütigen Nachspielzeit.

Der Brühler Neuzugang feiert seine Torpremiere

Bereits das 1:0 nach 23 Minuten war auf das Konto von Edmir Zulic gegangen. Der Winterneuzugang von Brühl 2 hatte im vierten Spiel erstmals so richtig für Rot/Schwarz glänzen können und seine Leistung mit einem Doppelpack gekrönt. Trainer Bernhardsgrütter fand nicht nur lobende Worte für seinen zweifachen Torschützen: «Ich mag ihm den Erfolg gönnen, der Sieg ist aber in erster Linie zustandegekommen, weil wir als geschlossene Einheit aufgetreten sind.»

Dass es trotz guter Mannschaftsleistung zwischendurch eng wurde, lag an Mogus, der nach einer Stunde eine der wenigen Unachtsamkeiten in der Bazenheider Defensive mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich bestrafte. Mit den gewonnenen drei Punkten haben die Toggenburger den Platz in der ersten Ranglistenhälfte weiter zementiert.

Wiler U20 reiht Siege und Niederlagen aneinander

Ebenfalls am Gründonnerstag im Einsatz war die U20-Nachwuchsmannschaft des FC Wil. Das Team von Trainer Fabinho konnte in dieser Rückrunde noch nicht überzeugen. Nach einem Startunentschieden gegen Chur reihten sie immer Siege und Niederlagen aneinander.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Amriswil am vergangenen Sonntag verlor Wil nun also wieder. Gegen Tabellennachbar Rorschach-Goldach reichte es für die jungen Wiler nicht für einen Punktgewinn. Die Fabinho-Elf musste sich mit 2:3 geschlagen geben.

Damit zieht der FC Bazenheid in der Tabelle der 2. Liga inter an den Äbtestädtern vorbei. Der FC Wil U20 steht neu punktgleich mit den Toggenburgern auf Platz sechs. Dies weil der FC Bazenheid ein Spiel weniger für seine 29 Punkte brauchte als Wil. Das nächste Meisterschaftsspiel der Wiler U20 ist am Samstag, 15. April um 16 Uhr gegen Adliswil.