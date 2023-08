Regionalfussball Bazenheid muss sich im ersten Ernstkampf der neuen Saison geschlagen geben und verliert im Cup gegen Chur 97 nach einer dürftigen Leistung mit 2:3 Eine Woche vor dem offiziellen Meisterschaftsstart stand in der 2. Liga inter die erste Qualifikationsrunde im Cup auf dem Programm. Nach dem vorzeitigen und enttäuschenden Aus können sich die Bazenheider ab sofort auf den Punktspielbetrieb konzentrieren.

Nick Romer (links) schoss das erste Bazenheider Tor. Zum Weiterkommen im Cup reichte es trotzdem nicht. Bild: Beat Lanzendorfer

Das war gar nichts. Der FC Bazenheid verliert nach einer grottenschlechten Leistung gegen Chur 97 mit 2:3 und verabschiedet sich zum frühestmöglichen Zeitpunkt aus dem Cup.

Damit dauert es mindestens ein weiteres Jahr, bis wieder einmal ein «Grosser» auf dem Ifang seine Aufwartung macht. Letztmals war dies vor sieben Jahren der Fall, als die Bazenheider im Herbst 2016 vor über 3000 Zuschauenden die Berner Young Boys empfingen und mit 1:7 verloren haben.

Der Trainer zeigt sich verärgert

Nach der Vorstellung vom Samstag hätten es die Toggenburger auch nicht verdient gehabt, in die 2. Qualifikationsrunde der 2. Liga inter vorzustossen. Dieser Meinung war auch Trainer Daniel Bernhardsgrütter: «Was meine Spieler in der ersten Halbzeit abgeliefert haben, war unterirdisch. Einige haben wohl noch nicht bemerkt, dass die Ferien vorbei sind.»

Dabei ärgerte er sich in erster Linie über die drei Gegentore, die allesamt Geschenke waren. «Wie wir uns da angestellt haben, war schon fast peinlich.» Chur war keinesfalls eine Übermannschaft, trotzdem lagen sie nach 27 Minuten mit 3:0 vorne. Das Unheil nahm schon in der Startphase seinen Anfang. Gjorgijevski brachte seine Farben nach elf Minuten in Führung. Der gleiche Akteur doppelte zwei Minuten später nach. Als Stolz nach 27 Minuten zum 0:3 traf, schien die Angelegenheit gelaufen.

Als Romer dann wenige Minuten vor dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer gelang, keimten Hoffnungen auf, dass hier noch etwas gehen könnte. Captain Ott und Cakir hatten die perfekte Vorarbeit geliefert.

Das zweite Tor kommt zu spät

Nach Wiederbeginn waren die Bazenheider zwar bemüht und zwischenzeitlich sah es ansehnlich aus. Spätestens vor dem gegnerischen Gehäuse waren die Spieler mit ihrem Latein aber am Ende. Torchancen blieben trotz optischer Überlegenheit Mangelware. Zwischenzeitlich kam noch Pech hinzu, als Pfister nach 68 Minuten den Pfosten traf.

Trotzdem sollte es in der vierminütigen Nachspielzeit nochmals spannend werden. Der Grund war das 2:3, das Jungblut kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit erzielte. Mithilfe von Pietro Scardanzan hatte er aus kurzer Distanz getroffen. Das sollte es aber gewesen sein.

Sportchef Dejan Baumann konnte seine Enttäuschung nach dem Abpfiff nicht verbergen: «Vielleicht kommt der Schuss vor den Bug zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt weiss jeder, wenn er nicht mit der richtigen Einstellung auf den Platz geht, reicht es nicht.» Noch bleibt eine Woche Zeit, um die richtigen Lehren aus dieser Enttäuschung zu ziehen.