Regionalfussball Bazenheid möchte sein Hoch gegen die SV Schaffhausen fortsetzen und Neckertal gegen Flawil die Tabellenspitze verteidigen – die Vorschau auf das Wochenende Nach dem Sieg in Wil möchte sich der FC Bazenheid mit weiteren drei Punkten gegen Aufsteiger SV Schaffhausen in der Spitzengruppe der 2. Liga inter etablieren. Dort sind Neckertal-Degersheim und Flawil längst angekommen. Im direkten Vergleich geht es um die Vorherrschaft in der 3. Liga.

Die «schwarzen» Neckertaler, hier im Cupspiel gegen Thusis, möchten im Derby gegen Flawil die Tabellenspitze in der 3. Liga verteidigen. Bild: Beat Lanzendorfer

Auch während der Zeit der Olma wird Fussball gespielt. Im Toggenburg stehen die Spiele von fünf Aktivteams unter besonderer Beobachtung.

Am Samstag wird auf dem Ifang in der 2. Liga interregional ein Spiel zweier Überraschungsteams angepfiffen. Während die Bazenheider mit 13 Zählern dem erweiterten Spitzenfeld angehören, nimmt die SV Schaffhausen sogar Platz 3 ein (16 Punkte). Die Gründe, weshalb der Aufsteiger aus der Munotstadt derart gut unterwegs ist, glaubt Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter zu kennen:

Daniel Bernhardsgrütter, Trainer FC Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

«Die Mannschaft hat mit Luca Tranquilli einen Ex-Profi in ihren Reihen, der die Differenz ausmacht und gleichzeitig seine Mitspieler mitzieht.»

Nebst ihm, der schon sechs Tore erzielt hat, verfüge der Aufsteiger über weitere gute Akteure in der Offensive. Schwächen sieht Bernhardsgrütter hingegen in der Defensive, in der am Samstag zusätzlich zwei gesperrte Spieler zum Zuschauen verurteilt sind.

Bei den Einheimischen stehen weiterhin die Langzeitverletzten Stefan Ott und Elvis Musaj nicht zur Verfügung. Trotzdem sagt Bernhardsgrütter abschliessend: «Wir gehen auf den Platz, um zu gewinnen, aber das nehmen wir uns im jedem Spiel vor, egal, wie der Gegner heisst.»

«Nach den nächsten drei Spielen wissen wir, wohin uns die Reise führt», sagt Wattwil-Bunt-Trainer Jan Rüeger. Der Toggenburger Zweitligist ist nach der vierten Saisonniederlage, 0:4 gegen Rapperswil-Jona 2, auf den letzten Platz abgestürzt und muss am Samstag zum punktgleichen Henau. Anschliessend folgt das Heimspiel gegen Schmerikon und danach der Auftritt in Sirnach.

«Wir treten einfach zu wenig clever auf», erklärt Rüeger weiter. Darüber hinaus gilt es den Ausfall der Routiniers Roman Kipfer und Jeton Seferi zu kompensieren. Besonders die Tore von Seferi fehlen zurzeit. Dieser Umstand dürfte noch eine Weile andauern. Der Goalgetter steht mit seinem gerissenen Innenband in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung.

Vor Wochenfrist gegen Besa hat in den Reihen der Bütschwiler (3. Liga) wenig zusammengepasst. Weil die Auftritte davor vielversprechend waren, spricht einiges dafür, dass das «kollektive Versagen» ein einmaliger Ausrutscher war. Nun folgt am Samstag der Heimauftritt gegen das punktgleiche Gossau 2. Ein Dreier und die Breite-Elf darf sich wieder nach vorne orientieren.

Da hatte der Gestalter des Spielplans ein gutes Händchen. Das 3.-Liga-Derby Neckertal-Degersheim – Flawil wird zum Kracher, weil es sich um das Spiel des Leaders gegen den punktgleichen Tabellenzweiten handelt. Die Ambitionen der beiden könnten unterschiedlicher nicht sein.

Während es für Neckertal-Degersheim gemäss eigenen Ansprüchen darum geht, sich irgendwo in der ersten Tabellenhälfte einzuordnen, möchte Flawil im sechsten Anlauf endlich die Rückkehr in die 2. Liga bewerkstelligen.

Sollte dem Heimteam allerdings der sechste Sieg im siebten Spiel gelingen, würde der Favorit mit drei Zählern Rückstand etwas ins Hintertreffen geraten. Bei Neckertal-Degersheim wäre dann aber definitiv der Zeitpunkt gekommen, die bescheidenen Ziele nach oben zu korrigieren.

Die Hauptdarsteller in der 4. Liga dürfen vor den beiden Schlussrunden, bevor es in die mehrmonatige Winterpause geht, eine Pause einlegen. Für Spitzenreiter Kirchberg geht es am 17. Oktober gegen Wattwil Bunt 2 weiter, bevor am 23. Oktober noch das Derby gegen Bazenheid 2 auf dem Tableau steht. Ebnat-Kappel hat am 16. Oktober Frauenfeld 3 vor der Brust, danach hinterlegt die Mannschaft am 23. Oktober ihre Visitenkarte in Wängi.

Die Frauen aus dem Doppeldorf haben ihren letzten Ernstkampf am 25. September bei der 0:3-Niederlage in Thusis bestritten. Nun ist es an der Zeit, dass Roth und Co. endlich wieder auf Torejagd gehen.

Und nach so langer Zeit des Nichtstuns wird von der ersten Sekunde an Leistung gefordert, denn am Sonntag gastiert niemand Geringerer als Spitzenreiter Triesen auf dem Untersand.

Die Bütschwiler Frauen werden erst wieder am 16. Oktober im Heimspiel gegen Ems (Platz 8) gefordert. Ihnen bleibt somit genügend Zeit, die sozialen Kontakte an der Olma zu pflegen.