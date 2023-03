Regionalfussball Bazenheid mit deutlicher Niederlage bei Muntwiler-Debüt – Wil 2 hingegen feiert gegen Abstiegskandidat Rapperswil-Jona 2 den ersten Sieg in diesem Jahr Der FC Bazenheid war nach dem 3:0 vor Wochenfrist gegen Thalwil mit viel Selbstvertrauen zum Spitzenkampf nach Widnau gereist. Nach gutem Start setzte es aber eine deutliche 0:3-Abfuhr ab. Besser machte es der FC Wil 2. Nach dem Startunentschieden in Chur gewann die Fabinho-Elf im Heimspiel gegen Rapperswil-Jona 2 mit 3:1.

Der Gesichtsausdruck spricht Bände: Daniel Bernhardsgrütter (links) und Philipp Muntwiler hatten sich den Start ihrer Zusammenarbeit an der Seitenlinie anders vorgestellt. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Bazenheider dürften froh sein, wenn der Gegner nicht jedes Wochenende Widnau heisst. In der Vorrunde gab es eine 1:4-Heimniederlage, am Sonntag setzte es auswärts ein 0:3 ab.

Die Aussage von Sportchef Dejan Baumann widerspiegelt in etwa das, warum einem schon zum Vorneherein ein beklemmendes Gefühl beschleicht, wenn der Name Widnau fällt: «Gefühlt habe ich als Spieler und später als Sportchef in 15 Jahren vielleicht einmal gegen Widnau gewonnen.»

Bazenheid war in der Anfangsphase überlegen

So unglaublich es klingen mag, aber beim Blick auf die Anzeigetafel bei Halbzeit musste man sich verwundert die Augen reiben. 3:0 stand dort, obwohl die Toggenburger über weite Strecken die bessere Mannschaft waren.

Pentrelli und Romer hatten es in der Anfangsphase aber verpasst, Bazenheid in Führung zu schiessen. Drei individuelle Fehler zwischen der 18. und 45. Minute nutzten die Einheimischen dann knallhart aus. Zuerst traf Tüccar zum 1:0, dann doppelte Thönig nach einer halben Stunde nach. Als erneut Tüccar noch vor dem Seitenwechsel auf 3:0 erhöhte, war die Sache schon bei Halbzeit erledigt.

Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter trug die Niederlage mit Fassung: «Wir haben wenigstens in der zweiten Halbzeit Charakter gezeigt und uns nicht komplett abschiessen lassen.» Dabei sprach er auch die Absenzen von Goli (gesperrt) und Dodes (verletzt) an, die im Mittelfeld nicht gleichwertig ersetzt werden konnten.

Erschwerend kam hinzu, dass die Bazenheider mit Ausnahme des Trainingslagers noch nie auf Rasen trainieren konnten. Deshalb taten sie sich auf der holprigen Unterlage schwerer als ihnen lieb war, vor allem in jener Phase, als sie dem Rückstand nachrannten und die Beine schwerer wurden.

Erstmals an der Seitenlinie mit dabei war der neue Co-Trainer Philipp Muntwiler. Er hätte sich einen anderen Einstand gewünscht. Einfacher wird es für die Bazenheider nicht: Im ersten Heimspiel des Jahres gastiert am nächsten Samstag der souveräne Leader Balzers auf dem Ifang.

FC Wil 2 mit überzeugendem Auftritt

Nach dem 2:2-Unentschieden in Unterzahl beim Rückrundenstart gegen Chur zeigte der FC Wil 2 am Sonntagnachmittag gegen Rapperswil-Jona II eine starke Leistung. Bereits in der siebten Minute führten die Wiler dank einem Tor von Luan Abazi. Dieser Treffer war fast schon der K.o.-Schlag für Rapperswil-Jona. Denn den Gästen wurde kurz zuvor ein Tor wegen eines Fouls aberkannt. Der darauffolgende lange Abstoss von Torhüter Nico Strübi fand Jonathan Egger. Dieser legte quer auf Abazi und schon stand es 1:0 für Wil anstatt für Rapperswil.

In der 26. Minute erhöhte Alen Coric vom Penaltypunkt auf 2:0. Zwar kam Rapperswil-Jona in der 57. Minute nach einem Freistoss nochmals ran, aber Wil-Captain Egger entschied die Partie rund 20 Minuten vor dem Ende mit einem satten Schuss ins linke untere Eck. Damit steht Wil neu auf dem sechsten Platz in der 2. Liga inter. Rapperswil bleibt unter dem Strich. Nächsten Samstag wartet Aufsteiger Dardania St.Gallen auf die Wiler.