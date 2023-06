Regionalfussball Bazenheid kann es doch noch und holt bei der SV Schaffhausen beim 1:1 einen wichtigen Punkt - bis zur 92. Minute lagen die Toggenburger in Führung In den vergangenen Wochen boten die Bazenheider triste Fussballkost und holten gegen vier vermeintlich schwächer eingestufte Teams lediglich zwei Punkte. Der Auftritt in Schaffhausen nährt nun die Hoffnung, dass es in den beiden Schlussrunden zu einem versöhnlichen Saisonabschluss kommt.

Fadil Goli, am Ball, war ein ständiger Antreiber im Mittelfeld, riss seine Mitspieler mit, was mit einem Punkt gegen die Spitzenmannschaft SV Schaffhausen beohnt wurde. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer das Spiel gesehen hat, kann mit dem Punkt leben. Wer allerdings weiss, dass der Ausgleich der SV Schaffhausen beim 1:1 gegen Bazenheid erst in der 92. Minute fiel, ärgert sich – zumindest ein wenig.

Was aber offensichtlich ist: Am Samstag standen endlich wieder einmal elf Spieler auf dem Platz, welche die Bezeichnung Mannschaft verdienen. Jeder rackerte sich ab, unterstützte seine Mitspieler und alle waren sich nicht zu schade, zusätzliche Meter abzuspulen.

Der Trainer zeigt sich zufrieden

«Wir haben uns in den letzten Spielen etwas den Schneid abkaufen lassen. Meine Spieler haben es heute hervorragend gemacht. Logisch, traten wir gegen diesen Gegner nicht so dominant auf, wir waren aber sehr diszipliniert und haben uns das Unentschieden verdient», sagte Trainer Daniel Bernhardsgrütter nach dem Abpfiff. Kommt hinzu, dass die Bazenheider gleich mehrere Abwesende zu ersetzen hatten, darunter so gewichtige Namen wie Pentrelli, Dodes oder Romer.

Obwohl die Gastgeber über weite Strecken im Ballbesitz waren, konnten sie sich erstaunlich wenig Chancen erarbeiten. Dies lag am guten Abwehrdispositiv der Gäste, die hinten lange nichts anbrennen liessen. Einer der wenigen Konter der Toggenburger sollte sogar die Führung bringen. Bei einem Angriff über Pietro Scardanzan gelangte der Ball zu Roth, der nur noch mit einem Foul vom Ball getrennt werden konnte. Weil es im Sechzehner war, entschied der Unparteiische auf Elfmeter. Marc Ott versenkte den Ball souverän. Die Führung fiel unmittelbar vor dem Pausenpfiff.

Nach dem Seitenwechsel blieb die SV Schaffhausen zwar weiterhin am Drücker, Bazenheid mit seinen Kontern aber eher gefährlicher. Als bereits die Nachspielzeit lief, traf Edison Selmanaj doch noch zum Ausgleich. Das Unentschieden ist aber mehr wert als nur ein Punkt. Die Mannschaft weiss jetzt, was mit der richtigen Einstellung möglich ist. In den letzten Wochen hatte sie dies vergessen.