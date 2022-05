Regionalfussball Bazenheid kann die Leistung vom Mittwoch gegen Amriswil nicht wiederholen und muss sich mit einem 2:2 gegen Weesen zufriedengeben Wer wie die Bazenheider erst in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt, müsste mit dem Punkt glücklich sein. Trotz mässiger Vorstellung wäre gegen Weesen aber auch ein Sieg möglich gewesen. Drei der vier Tore fallen vom Elfmeterpunkt aus.

Torjäger Giovanni Pentrelli (am Boden) konnte für einmal nicht reüssieren. Bei den vom Schiedsrichter verhängten Strafstössen wurde aber jeweils er im Sechzehner zu Fall gebracht. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer das Spiel am Mittwoch gegen Amriswil gesehen hat, rieb sich am Samstag beim 2:2 gegen Weesen des Öftern verwundert die Augen. Bazenheid konnte nicht ansatzweise an die Leistung drei Tage zuvor anknüpfen.

Obwohl dem Heimteam erst in der Nachspielzeit der Ausgleich gelang, hätte es gegen diesen Gegner zu drei Punkten reichen müssen. Weesen, nach Ablauf der Vorrunde souveräner Spitzenreiter, trat ähnlich schlecht auf wie die Toggenburger.

Trainer sucht nicht nach Ausreden

Trainer Daniel Bernhardsgrütter fasste das Gesehene ziemlich passend in einem Satz zusammen: «Am Mittwoch war es ein gutes Spiel, heute ein schlechtes.» Es sei offensichtlich gewesen, dass beiden Teams die Partie unter der Woche noch in den Knochen steckte. Zudem mussten beide Trainer auf mehrere Akteure verzichten.

Die Liste der Abwesenden umfasste bei Bazenheid elf Namen. Darunter die verletzten Roman Bollhalder, Philipp Roth und David Herren sowie der gesperrte Roman Scardanzan. Alle vier zählen normalerweise zum Stammpersonal.

Dieses Handicap hinderte die Einheimischen aber nicht daran, dem Geschehen in der ersten Halbzeit den Stempel aufzudrücken. Dies sollte mit dem 1:0 durch Ott belohnt werden. Er verwandelte einen Strafstoss. Pentrelli wurde zuvor im Strafraum regelwidrig vom Ball getrennt.

Weesen sieht schon als Sieger aus

Nachdem die ersten 45 Minuten noch einigermassen ansehnlich waren, war der zweite Abschnitt zum Vergessen. Zu allem Übel schlichen sich jetzt auch noch Fehler ein, die sich rächten. Nach einem Handspiel von Romer zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt.

Norelli verwandelte problemlos. Das Ärgerliche daran: Vor der verhängnisvollen Szene passierte dem ansonsten souveränen Ott ein folgenschwerer Abspielfehler. Es kam noch schlimmer: Sieben Minuten vor dem Abpfiff schoss erneut Norelli Weesen in Führung.

Als der Schiedsrichter fünf Minuten Nachspielzeit anzeigte, warfen die Bazenheider alles nach vorne. Es sollte belohnt werden. Ein weiter Auskick von Donnici brachte sein Pendant auf der Gegenseite nicht aus der Gefahrenzone. Pentrelli nahm den Ball an, konnte aber nur noch mit einem Foul am Abschluss ins leere Tor gehindert werden. Rot für seinen Gegenspieler, Elfmeter für Bazenheid. Erneut übernahm Ott die Verantwortung und schoss das 2:2. Er hatte seinen Fehler wieder gut gemacht.

Der Punkt bringt beide nicht weiter. Mit einem Sieg wäre Weesen jetzt Tabellenzweiter. Nun ist es Platz 3. Bazenheid hat sogar eine Position eingebüsst und liegt aktuell auf dem achten Zwischenrang.