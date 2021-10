Regionalfussball Bazenheid fehlen drei Minuten für einen Teilerfolg am Walensee, dann schlägt Torjäger Rodrigues gnadenlos zu und schiesst das 1:0 für Weesen Mit Weesen und Bazenheid standen sich am Samstag in der 2. Liga Interregional zwei Teams gegenüber, die bisher überrascht hatten. Das späte Gegentor zur 0:1-Niederlage war bitter für die Bazenheider, der Sieg der Einheimischen fiel letztlich aber verdient aus.

Die Bazenheider, rechts Roman Bollhalder, konnten Fernando Rodrigues lange Zeit einigermassen neutralisieren. Nach 87 Minuten zeigte er dann seine Qualitäten und schoss das 1:0 für Weesen. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer bisher elf Saisontore erzielt hat, davon sechs in den letzten drei Spielen, steht unter besonderer Beobachtung. Die Rede ist vom Weesner Ausnahmestürmer Fernando Rodrigues. 87 Minuten hatte ihn die Bazenheider Defensive mehr oder weniger unter Kontrolle. Dann wurde er von Bilas perfekt angespielt und verwandelte aus kurzer Distanz zum 1:0. Torhüter Donnici, der die Bazenheider davor mit mehreren Glanzparaden im Spiel hielt, war machtlos.

Für die Toggenburger war das Ende bitter, aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg der Einheimischen aber nicht gestohlen. Zweimal hatte Weesen das Aluminium getroffen, zweimal konnte auf der Linie abgewehrt werden.

Goli verschiesst einen Handelfmeter

Das Glück, das die Bazenheider in den Spielen zuvor gegen Wil und Schaffhausen etwas überstrapaziert hatten, war ihnen spätestens in der 23 Minute nicht mehr hold. Ein ihnen zugesprochener Handelfmeter schoss Goli an den Innenpfosten, von dort kullerte der Ball ins Spielfeld zurück. Es wäre das 1:0 für die Bazenheider gewesen und möglicherweise hätte die Begegnung einen anderen Verlauf genommen.

Weesen zeigte sich aber unbeeindruckt, spielte weiterhin druckvoll nach vorne und erarbeitete sich mehrere Chancen, die alle ungenutzt blieben - vorerst. Torlos wurden dann die Seiten gewechselt, es hätte aber genauso 2:2 heissen können, denn kurz vor der Pause setzte Pentrelli einen Kopfball noch an die Latte. Tesic hatte sich auf der Seite durchgesetzt und mit seiner gut getimten Flanke Pentrellis Kopf gefunden.

Pendel kippt Richtung der Einheimischen

War die Partie im ersten Abschnitt ausgeglichen, viel das Pendel in Halbzeit 2 eindeutig in Richtung der Einheimischen. Trotzdem sagte Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter nach Spielschluss: «Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können.»

Er dachte dabei wohl an jene Szene nach einer Stunde, als Captain Jungblut aus halbrechter Position allein aufs Weesner Tor zulaufen konnte, sein Schuss aber eine Beute von Schlussmann Moreira wurde. Nach der dritten Saisonniederlage sollten die Bazenheider den Kopf nicht in den Sand stecken. Das bisher Erreichte ist noch immer mehr als erfreulich.