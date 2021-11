Regionalfussball Bazenheid fährt beim 4:1-Sieg gegen Calcio Kreuzlingen drei weitere Punkte ein, der Erfolg stand zu keinem Zeitpunkt in Gefahr Vor vier Monaten kassierten die Bazenheider gegen Calcio Kreuzlingen eine deutliche 0:5-Abfuhr. Am Samstag wäre ein ähnliches Resultat möglich gewesen, aber mit einem anderen Sieger. Die Alttoggenburger haben erfolgreich Revanche genommen.

Der Bazenheider Dzezair Sacipi, links, krönte seine gute Leistung mit dem Tor zum 3:1. Bild: Beat Lanzendorfer

Bazenheid ist auf bestem Weg, den Vorrundenrekord in der 2. Liga interregional zu egalisieren. Der steht bei 24 Punkten und geht zurück auf die Saison 2018/2019. Nach dem 4:1-Sieg am Samstag gegen Calcio Kreuzlingen ist die Mannschaft bei 21 Zählern angelangt.

Im letzten Spiel der Herbstrunde am kommenden Wochenende in Chur bietet sich die Chance, die Marke zu erreichen. Zur Erinnerung: Im Jahre 2000 eingeführt, ist es aktuell die 16. Saison, in der die Bazenheider der 2. Liga interregional angehören.

Vom Start weg in die richtigen Bahnen gelenkt

Die Partie vom Samstag gegen Calcio Kreuzlingen lenkten die Einheimischen vom Start weg in die richtigen Bahnen. Pentrelli war bereits nach vier Minuten zur Stelle und verwertete eine perfekt getimte Flanke mit dem Kopf zur 1:0-Führung.

Vom Ausgleich durch Latifi knapp zehn Minuten später liessen sich die Einheimischen nicht beeindrucken und blieben weiter spielbestimmend. Die Feldüberlegenheit trug noch vor dem Seitenwechsel Früchte. Zuerst war es Roman Scardanzan, der zum 2:1 verwandelte. Drei Minuten vor der Pause krönte Sacipi seine starke Vorstellung mit dem 3:1. Sein Weitschuss war sehenswert.

Pentrelli trifft zweimal gegen seinen Ex-Verein

Bazenheid kam nach Wiederbeginn nicht wirklich in Gefahr, das Spiel aus den Händen geben zu müssen. Die Gäste waren schlicht zu harmlos und stehen nicht umsonst auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Schlussakt gehörte dann wie der Start Pentrelli. Mit seinem zweiten Tor gegen seinen Ex-Verein war die Sache definitiv gegessen.

Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter war nach dem Abpfiff sehr zufrieden: «Das Spiel war bei der tiefen Unterlage nicht einfach, wir haben uns aber gut darauf eingestellt und einen verdienten Sieg eingefahren. Mit den sich bietenden Chancen sind wir aber etwas zu leichtfertig umgegangen. Vor dem Tor waren wir zu wenig konsequent.» Man hätte aber deutlich gesehen, wer die bessere Mannschaft sei, was auch der Blick auf die Tabelle bestätige.

Und zur Möglichkeit, den Vorrundenrekord zu egalisieren, meinte Bernhardsgrütter: «Wir haben eine gute Herbstrunde gespielt, in Chur wollen wir eine sehr gute daraus machen.»