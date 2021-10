Regionalfussball Bazenheid bietet Widnau erfolgreich Paroli und holt sich beim 0:0 gegen den Tabellenzweiten einen verdienten Punkt Widnau konnte zwar auch im zehnten Saisonspiel nicht bezwungen werden, dennoch haben die Bazenheider bewiesen, dass sie sich vor keinem Team in der 2. Liga interregional zu verstecken brauchen.

Marc Ott (am Ball) gab am Samstag nach langer Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback. Bild: Beat Lanzendorfer

Bazenheid liefert erneut eine gute Vorstellung ab und holt sich beim 0:0 gegen Widnau einen Punkt gegen den weiterhin ungeschlagenen Tabellenzweiten. Obwohl die Rheintaler individuell überdurchschnittlich besetzt sind, fanden sie gegen gut stehende Toggenburger keine Mittel, den siebten Saisonsieg einzufahren.

Die Bazenheider liessen sich einmal mehr nicht knacken. Es war bereits das fünfte Saisonspiel, in dem Schlussmann Donnici nicht hinter sich greifen musste. Mit nur zehn Saisontoren stellen die Alttoggenburger zusammen mit Widnau und hinter Kreuzlingen die zweitbeste Abwehr der Liga.

Massgeblichen Anteil am Punktgewinn hatte Rückkehrer Marc Ott. Nach seiner am Bazenheider Cup erlittenen Verletzung stand er am Samstag erstmals wieder auf dem Platz und verlieh der Abwehr zusätzliche Stabilität.

Der Trainer ist stolz auf seine Mannschaft

«Die Jungs sollen sich über den Punkt freuen, weil wir uns diesen verdient haben. Sie haben taktisch eine hervorragende Leistung abgeliefert und sich an die Vorgaben gehalten. Was ich heute gesehen habe, macht mich stolz», sagte Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter.

Obwohl die Einheimischen zu überzeugen vermochten, war es Widnau, das im ersten Durchgang über weite Strecken den Ton angab. Bazenheid hielt kämpferisch aber jederzeit dagegen. Bis auf zwei, maximal drei vergebliche Abschlussversuche konnten sich die Rheintaler im gegnerischen Strafraum kaum einmal in Szene setzen.

Mit Fortdauer des Spiels legten die Bazenheider dann sämtliche Hemmungen ab und waren spätestens ab der 60. Minute das bessere Team. Weil sich die Gästeabwehr aber ebenfalls nicht überwinden liess, blieb es beim torlosen Unentschieden. Obwohl die Zuschauerinnen und Zuschauer keine Tore zu sehen bekamen, waren sie ob dem Gebotenen zufrieden, zumindest jene, die den Einheimischen den Daumen drückten.

So zeigte sich Kari Stadler, der Bazenheider Supporter-Präsident beeindruckt und sagte: «Ich habe zwar keine Tore gesehen, es war aber ein 0:0 der besseren Sorte.»