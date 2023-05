Regionalfussball Ausgerechnet im Derby gegen den FC Kirchberg könnte sich der FC Bütschwil den Aufstieg in die 2. Liga sichern – so sieht die Ausgangslage aus Wenige Runden vor dem Abschluss der Saison 2022/2023 könnten am Pfingstwochenende die ersten Entscheidungen fallen. Das erfreuliche daran: Im Toggenburg muss niemand Gedanken an einen Abstieg verschwenden. Im Gegenteil: Gleich mehrere Teams sind noch mitten im Aufstiegsrennen.

Das Derby zwischen Bütschwil und Kirchberg im letzten Oktober war umstritten und endete mit einem 2:0-Sieg des Heimteams. Bild: Beat Lanzendorfer

So sieht die Ausgangslage in den verschiedenen Ligen vor den Schlussrunden aus:

An der Spitze der Gruppe 5 der 2. Liga interregional ist die Entscheidung praktisch gefallen. Balzers führt das Feld vier Runden vor dem Ende der Meisterschaft mit sieben Punkten Vorsprung an. Mehr Spannung herrscht im Abstiegsbereich. Lachen/Altendorf (Rang 9) und Rapperswil-Jona 2 (Platz 13, erster Abstiegsplatz) trennen lediglich fünf Zähler. Wobei sich auch Frauenfeld (Rang 14, 26 Punkte) noch Chancen auf den Ligaerhalt ausrechnet. Vor allem weil der nächste Gegner Bazenheid heisst. Die Toggenburger haben den Ligaerhalt mit einer Platzierung im Mittelfeld auf sicher, taten sich zuletzt aber gegen Teams aus dem unteren Teil der Rangliste schwer. Definitiv abgestiegen ist zurzeit nur Amriswil.

Nach 19 von 22 Runden sind Spitzenreiter Arbon und Verfolger Tägerwilen nur einen Punkt voneinander getrennt. Dahinter klafft eine grosse Lücke zum breiten Mittelfeld, dem auch Wattwil Bunt angehört. Nun gastieren die Toggenburger beim so überraschenden Aufsteiger Tägerwilen. Und man höre und staune: Der Tabellenvierte hat den Thurgauern in der Vorrunde beim 1:0-Sieg eine der nur zwei bisherigen Saisonniederlagen zugefügt. Am Tabellenende gibt es kaum noch eine Rettung für Tobel-Affeltrangen (fünf Punkte Abstand zum Strich) und noch weniger für Linth 04 2. Hier fehlen acht Zähler auf einen Nichtabstiegsplatz.

Ausgerechnet auf dem Boden des grössten Rivalen könnten die Bütschwiler Aufstiegsträume verwirklicht werden. Was auf der Kirchberger Sonnmatt noch fehlt, sind drei Punkte, und die Party könnte steigen. Bei einem Unentschieden hätte der Leader aber immer noch mindestens fünf Punkte Vorsprung auf Zuzwil. Bei dann noch zwei ausstehenden Runden wäre die Feier wohl lediglich vertagt. Selbstverständlich möchten die Kirchberger als Party- respektive Spielverderber auftreten, zumal sie sich in der Vorrunde etwas unglücklich mit 0:2 geschlagen geben mussten.

Neckertal-Degersheim, das dritte Toggenburger Team in der 3. Liga, empfängt im zweitletzten Heimspiel der Saison Sirnach. Weil es eine Begegnung zweier Mannschaften im Mittelfeld ist, nimmt sie eine eher untergeordnete Rolle an. Am Tabellenende ist die Entscheidung schon lange gefallen. Kreuzlingen 2 muss den Gang in die 4. Liga antreten.

Die Pause für Ebnat-Kappel am letzten Wochenende hatte Auswirkungen auf die Tabelle. Wil 3 ist an den Obertoggenburgern vorbeigezogen und führt die Gruppe 7 nun mit drei Punkten Vorsprung und einem absolvierten Spiel mehr an. Die Ebnater haben zwar noch den Vorteil, dass sie weniger Strafpunkte kassiert haben, trotzdem zeichnet sich ab, dass zum Aufstieg in den letzten drei Spielen wohl neun Punkte nötig sind. Vorerst gastiert die Büsser-Elf am Samstag beim Ranglistenvierten Henau 2.

Widnau hat am Dienstag seine Pflichtaufgabe erfüllt und Romanshorn mit 3:1 besiegt. Die Rheintalerinnen liegen nun wieder drei Punkte vor FF Toggenburg, haben dabei erst noch ein Spiel weniger absolviert. Da müsste viel passieren, damit FF Toggenburg nach den Partien gegen Triesen am Pfingstmontag und in Weinfelden (11. Juni) vor Widnau platziert ist.

Ebnat-Kappel empfängt am Samstag Tabellennachbarn Uzwil. Nach drei Niederlagen in Folge wäre der Mannschaft ein Erfolgserlebnis zu gönnen.