Regionalfussball Auftakt nach Mass: Erstligist Uzwil nimmt erfolgreich Revanche für die Vorrundenniederlage und gewinnt zum Start der Rückrunde in Thalwil mit 3:0 Der FC Uzwil bestätigt die guten Resultate der Testspiele und kommt in der ersten Begegnung der Frühjahrsrunde bei Tabellennachbar Thalwil zu einem verdienten Erfolg.

Neuzugang Fabio Moser, rechts, schoss die wichtige Uzwiler Führung und lieferte auch sonst eine überzeugende Vorstellung ab. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Vorzeichen waren ähnlich wie vor sieben Monaten. Thalwil ging damals gegen den Winterthurer Nachwuchs mit 1:6 unter, konnte sich wenige Tage später mit dem 2:1-Sieg in Uzwil aber rehabilitieren. Nun setzte es am letzten Mittwoch gegen Winterthur sogar ein 0:6 ab. Das veranlasste Trainer Sergio Dias nach dem Abpfiff und noch auf dem Spielfeld den Bettel hinzuschmeissen.

Die Versöhnung der Thalwiler Spieler mit den Fans drei Tage später blieb aber aus. Das lag am FC Uzwil, der sich am Samstag von Anfang an hellwach zeigte und gewillt war, die drei Punkte mit in die Ostschweiz zu nehmen. Dies gelang beim 3:0 überzeugend.

Neuzugang Fabio Moser trifft in der Startphase

Besser hätte der Start zur Rückrunde für Uzwil gar nicht verlaufen können. Nach einem Nushi-Eckball reagierte Fabio Moser am schnellsten und hämmerte das Leder zur Uzwiler Führung in die Maschen. Gespielt waren gerade einmal fünf Minuten. Der Wintertransfer zeigte sich nicht nur in jener Szene präsent, er war über die ganzen neunzig Minuten ein Aktivposten.

Das Hochgefühl in den Uzwiler Reihen wäre aber fast bestraft worden. Es brauchte einen sackstarken Timon Waldvogel im Tor, der zweimal reaktionsschnell den Ausgleich vereitelte.

Danach waren die Gäste aber klar am Drücker und hatten mehrfach die Möglichkeit, das Skore auszubauen. Die grösste Chance vergab Getuart Asani, als er nach einem zu kurzen Rückpass dazwischen lief. Sein Abschlussversuch landete aber lediglich am Pfosten.

Thalwil drückt auf den Ausgleich

Waren die Gäste in Halbzeit 1 das bessere Team, glich sich das Spielgeschehen nach dem Seitenwechsel aus. Thalwil gelang es, den Druck zu erhöhen, ein Erfolgserlebnis blieb den Zürchern aber verwehrt. Dies war auch ein Verdienst der Uzwiler Defensive, die wenig gefährliche Szenen vor dem eigenen Gehäuse zuliess.

Trainer Armando Müller zeigte sich nach dem Abpfiff darüber und was er über die gesamte Spielzeit gesehen hatte glücklich: «Wir waren uns bewusst, dass es ein harter Kampf wird. Die Umstellung vom Allwetterplatz auf den Kunstrasen war nicht ganz einfach. Daraufhin haben wir hingearbeitet. Über die neunzig Minuten haben wir uns den Sieg aber verdient, weil wir auch spielerisch die besseren Aktionen hatten.»

Andreas Lo Re prägte die Schlussphase

Ein Sonderlob verdiente sich Andreas Lo Re, der nach 65 Minuten für Getuart Asani das Spielfeld betrat. Bevor er aber nach einer Massflanke des ebenfalls eingewechselten Tolga Cakir zum 0:2 traf, bedurfte es eine weitere Glanztat von Waldvogel, um den Ausgleich zu verhindern.

Den Schlusspunkt unter einen gelungenen Rückrundenauftakt setzte Luca Lanzendorfer in der Nachspielzeit. Einen Rückpass von Andreas Lo Re schloss er zum 0:3 ab. Torhüter Rosario Filippone war zwar mit den Fingerspitzen noch dran, konnte den dritten Gegentreffer aber nicht verhindern.

Nach diesem überzeugenden Auftritt scheinen die Uzwiler für das Derby auf der Rüti gegen Gossau am kommenden Samstag bereit.