Regionalfussball Aufsteiger Kirchberg marschiert in der 3. Liga weiter und bezwingt am Dienstagabend im Nachtragsspiel Wängi mit 2:1 Vor einem Jahr spielten die Kirchberger noch in der 4. Liga, schafften dann aber im letzten Sommer nach fünfjähriger Abstinenz die Rückkehr in die 3. Liga. Dort treten sie ähnlich erfolgreich auf. Nach dem Sieg gegen Wängi haben sie die Position hinter Bütschwil und Zuzwil weiter gefestigt.

Hier fliegt Kirchberg-Captain Patrik Brändle noch spektakulär aber erfolglos durch die Luft. Später erzielt er dann den Führungstreffer für den Aufsteiger. Bild: Beat Lanzendorfer

«Erwin Iten ist ein Weltklassegoalie.» Felix Nagel, Speaker des FC Kirchberg, liess sich von der Euphorie innerhalb der Mannschaft anstecken und überschüttete den Mann zwischen den Pfosten beim Verlesen der Aufstellung mit überschwänglichen Worten.

Tatsächlich hielt sich die Nummer 1 bis in die Nachspielzeit schadlos und trug massgeblich dazu bei, dass 3.-Liga-Aufsteiger Kirchberg beim 2:1-Erfolg am Dienstagabend gegen Wängi den zehnten Saisonsieg im 14. Spiel feierte und Platz 3 in der Tabelle festigte.

De Rose vergibt den Führungstreffer für Wängi

«Wir haben die Startviertelstunde verschlafen und sind immer einen Schritt zu spät gekommen», gab sich Kirchberg-Trainer Domenico Esposito selbstkritisch. Tatsächlich mussten die Einheimischen in dieser Phase das Glück beanspruchen. Nach zehn Minuten vergab De Rose eine Grosschance. Allein vor Iten traf er lediglich den Pfosten.

«Danach kamen wir aber besser in die Gänge und haben uns mehrere Möglichkeiten erarbeitet», erklärte Esposito weiter. Bei Halbzeit hätte es aus seiner Sicht aufgrund der Chancen auch 2:2 stehen können.

Captain Brändle feiert Torpremiere

Das Toreschiessen hatten sich die Akteure für den zweiten Abschnitt aufgespart. Es war nach knapp einer Stunde Captain Patrik Brändle, der mit seinem ersten Saisontreffer das 1:0 erzielte. Nun drückte Wängi auf den Ausgleich, scheiterte aber mehrmals an «Weltklasse-Mann» Iten.

Besser machte es auf der Gegenseite Adrian Oberholzer. Von Mario Kuhn perfekt lanciert, liess er Schlussmann Keller mit seinem Schuss keine Abwehrchance und erhöhte auf 2:0. Das 2:1 durch einen abgefälschten Freistoss von Tedesco bereits in der Nachspielzeit kam zu spät. «Ich bin einfach nur stolz auf meine Mannschaft, wir haben als Aufsteiger nach 14 Spielen 31 Punkte, Wahnsinn», war das abschliessende Fazit von Esposito.