Regionalfussball Auf der Zielgeraden gescheitert: Ebnat-Kappel verliert im letzten Spiel der Saison gegen Frauenfeld 2a mit 1:2 und verpasst dadurch den Aufstieg in die 3. Liga Nach einer schwachen Rückrunde zehrte Viertligist Ebnat-Kappel lange Zeit von der makellosen Bilanz der Vorrunde mit 27 Punkten aus neun Spielen. Zum Abschluss der Meisterschaft lag der Aufstieg auf dem Serviertablett bereit – es fehlten nur noch drei Punkte gegen Frauenfeld 2a. Es kam anders, trotz Führung musste sich die Büsser-Elf geschlagen geben.

Das Tor von Lars Götte (vorne links) gegen Frauenfeld 2a reichte nicht, um nach Spielschluss eine Aufstiegsparty starten zu können. Bild: Beat Lanzendorfer

Das kommt einem Genickschlag gleich. Viertligist Ebnat-Kappel verliert gegen Frauenfeld 2a mit 1:2 und vergibt dadurch den sicher geglaubten Aufstieg in die 3. Liga.

Am zehnten Spieltag war die Welt im Obertoggenburg noch in Ordnung. Die Mannschaft hatte zum Auftakt der Rückrunde im April Niederstetten auswärts mit 5:1 besiegt und führte weiterhin mit zehn Punkten Vorsprung vor Wil 3 souverän die Tabellenspitze an.

Vier Wochen später hatte sich der Vorsprung in Luft aufgelöst, nun lagen die beiden Konkurrenten plötzlich punktgleich an der Spitze. Die Ebnater rafften sich aber auf und holten in der Folge im direkten Vergleich gegen Wil 3 einen 0:2-Rückstand auf und sicherten sich beim 2:2 einen wichtigen Punkt.

Alles in den eigenen Händen gehabt

Vor den letzten drei Runden hatte Ebnat-Kappel alles in den eigenen Händen. Was fehlte waren drei Siege. In Henau und Bazenheid holte das Team jeweils drei Punkte, schoss dabei zehn Tore und tankte Selbstvertrauen für das «Endspiel» gegen Frauenfeld 2a.

Für ein Aufstiegsfest war alles angerichtet – auch die Kulisse stimmte. Mehr als 350 Besuchende wohnten am Samstag dem Viertligaspiel bei. Entsprechend gross war die Enttäuschung nach dem Abpfiff.

Dabei hatte das Spiel schon schlecht begonnen. Nach zwei Minuten musste Roman Kipfer mit Leistenproblemen die Bühne bereits wieder verlassen. Von diesem Handicap liessen sich die Einheimischen aber nicht unterkriegen und erzielten nach 23 Minuten das 1:0 durch Lars Götte. Er hatte nach einem Eckball mit dem Kopf zur Führung abgeschlossen.

Wenig später markierte Marius Schwabe das vermeintliche 2:0. Weil der Unparteiische aber eine Abseitsposition sah, aberkannte er das Tor. Es war jene Szene, mit der der Ebnater Trainer Andi Büsser nach dem Schlusspfiff am meisten haderte: «Wenn das 2:0 kommt, läuft das Spiel in eine andere Richtung.» Statt 2:0 hiess es nach 45 Minuten 1:1. Da Silva hiess der Torschütze praktisch mit dem Halbzeitpfiff.

Vergebliches Anrennen in der zweiten Halbzeit

Weil den Ebnatern klar war, dass sie nur mit drei Punkten aufsteigen würden, versuchten sie nach dem Seitenwechsel den Druck zu erhöhen. Ein Tor sollte ihnen aber nicht gelingen. Im Gegenteil: Nach einem Energieanfall über das halbe Spielfeld, war es Fischer, der mit seinem Gewaltschuss zum 1:2 den Ebnatern nach 92 Minuten den Todesstoss versetzte.

Als nach Spielschluss die Meldung durchsickerte, dass Wil 3 Uzwil 3 mit 11:2 abgeschossen hatte, lösten sich auch die letzten Hoffnungen auf ein mögliches Wunder in Luft auf.