Regionalfussball Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander: Der FC Bazenheid bezieht beim 1:2 in Widnau schon die vierte Saisonniederlage Der Plan lautete, in dieser Spielzeit näher zur Spitze aufzurücken. Nach dem enttäuschenden ersten Viertel der Meisterschaft müssen sich die Bazenheider in der 2. Liga Inter vorerst aber nach hinten orientieren.

Fadil Goli (am Ball) gelang gegen Widnau der Anschlusstreffer. Nach 90 Minuten standen die Bazenheider trotzdem ohne Punkte da. Archivbild: Beat Lanzendorfer

Widnau war noch selten eine Reise wert. Wie so oft in der Vergangenheit gab es beim Gastauftritt des FC Bazenheid am Mittwochabend auf der Sportanlage Aegeten bei der 1:2-Niederlage nichts zu holen.

Was zu denken gibt ist der Auftritt in den ersten 45 Minuten, der zu den schlechtesten gehört, was die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf abgeliefert hat. Um Klassen besser war es nach dem Seitenwechsel – und das in Unterzahl. Praktisch mit dem Pausenpfiff war für Neuzugang Dejan Misic nach einem verbalen Ausraster der Arbeitstag frühzeitig beendet.

Die Reserve nach hinten schmilzt

«Ich möchte nicht noch einmal Achter oder Siebter werden, es darf ruhig noch etwas weiter nach vorne gehen», sagte Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter am Ende der vergangenen Meisterschaft. Sportchef Dejan Baumann sah dies als Ansporn und stellte dem Trainer gemäss eigener Aussage sowohl qualitativ als auch quantitativ ein Kader zusammen, das den Vergleich mit der Konkurrenz in der 2. Liga Inter nicht zu scheuen braucht.

Die Realität sieht anders aus. Nach einem knappen Viertel der Meisterschaft dümpeln die Toggenburger auf Platz 9. Vier Niederlagen stehen nur drei Siege gegenüber – statt sich zur Tabellenspitze orientieren zu können, gehen die Blicke Richtung Abstiegsplätze. Die Reserve dorthin beträgt lediglich noch zwei Punkte.

Die Gäste wirken überfordert

Gegenüber der 2:3-Niederlage vom Samstag gegen Lachen/Altendorf standen gegen Widnau mit Tolga Cakir, Dylan Obermayer und Marco Pfister drei neue Namen in der Startaufstellung. Die Massnahme hat allerdings nicht gefruchtet, Bazenheid wirkte im ersten Durchgang heillos überfordert.

Besonders die linke Abwehrseite wurde ein ums andere Mal überlaufen – von dort entstanden auch die beiden Gegentore. Beim 1:0 verschaffte sich Cabezas mit einem trockenen Antritt Raum. Sein Querpass konnte Barboza Maciel seelenruhig zur Führung abschliessen. Wenig später war es dann Cabezas selber, der mit einem hohen Ball in die weite obere Ecke zum 2:0 traf.

Bazenheid ist nicht wieder zu erkennen

Nach dem Seitenwechsel stand eine andere Bazenheider Elf auf dem Platz. Dies dürfte mit den Einwechslungen zu tun haben. Mirco Jungblut, Philipp Roth und Edmir Zulic entwickelten von der ersten Sekunde an jenen Druck, den man sich vom Anpfiff weg erhofft hatte.

Die Gäste waren nun zu zehnt klar spielbestimmend, was mit dem Anschlusstreffer nach 55 Minuten durch Goli belohnt wurde. Dass es am Ende nicht zu einem Punktgewinn reichte, ist auch auf eine Portion Pech zurückzuführen. Allein in der Nachspielzeit retteten die Widnauer mehrfach auf der Linie. Weil die Toggenburger in der Schlussphase alles in die Offensive warfen, hätte allerdings auch ein dritter Gegentreffer fallen können.

Wer die Leistung der Bazenheider in der zweiten Halbzeit gesehen hat, fragt sich, weshalb so etwas nicht über neunzig Minuten möglich ist. Die nächste Gelegenheit, nach zwei Nullern wieder zum Erfolg zurückzukehren, bietet sich am Samstag um 17.30 Uhr im Heimspiel gegen Adliswil.