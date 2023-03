Regionalfussball Vollbepacktes Wochenende mit dem Frauenderby FF Toggenburg – Ebnat-Kappel sowie Bazenheid – Balzers als Höhepunkte Passend an dem Wochenende, an dem die Uhren auf Sommerzeit umgestellt werden, beginnt für die Fussballer ab der 2. Liga regional die Rückrunde der Meisterschaft. Das Positive daran: Kein Toggenburger Team spielt gegen den Abstieg, dafür dürfen gleich mehrere mit dem Aufstieg liebäugeln.

Das Frauenderby zwischen FF Toggenburg und Ebnat-Kappel dürfte wie so oft in der Vergangenheit umstritten sein. Bild: Beat Lanzendorfer

Bazenheid hat bereits vor zwei Wochen den Betrieb in der 2. Liga inter wieder aufgenommen. Nun folgen mit Ausnahme von Ebnat-Kappel die anderen Toggenburger Vertreter. So präsentiert sich die Ausgangslage vor der Rückrunde.

Dürften die Bazenheider ein Spiel der Vorrunde aus ihrem Gedächtnis streichen, es wäre wohl das 0:5 vom 3. September gegen Balzers. Die Liechtensteiner erwiesen sich im Verlauf der Vorrunde als stärkstes Team und dürften in die 1. Liga zurückkehren. Trotzdem wäre von den Bazenheidern eine etwas grössere Gegenwehr erwartet worden.

Nun bietet sich im ersten Heimspiel auf dem Ifang die Möglichkeit, diese Schmach zu tilgen. Nicht zur Verfügung stehen die gesperrten Bytyqi und Ramabaja. Dafür kehren die zuletzt abwesenden Goli (gesperrt) und Dodes (verletzt) in die Mannschaft zurück. Zudem ist davon auszugehen, dass der über einen längeren Zeitraum verletzte Roman Bollhalder zumindest zu einem Teileinsatz kommt.

«Wir sind bereit und freuen uns, dass es endlich losgeht», sagt Trainer Jan Rüeger. Der Toggenburger Zweitligist hat die Vorrunde auf Platz 5 beendet und gehört darum zu den positiven Überraschungen bei Halbzeit der Meisterschaft. «Wir wollen sicher den fünften Platz verteidigen, gegen vorne sind wir offen», erklärt Rüeger weiter.

Das hinzugekommene Selbstvertrauen ist ihm dabei deutlich anzumerken. Mit dem samstäglichen Gegner Steinach haben die Wattwiler noch eine Rechnung offen. Trotz überlegen geführter Partie mussten sie sich im letzten August mit 1:3 geschlagen geben.

Kirchberg-Trainer Domenico Esposito stapelt weiter tief: «Unser Ziel am Ende der Meisterschaft wäre ein Platz im Mittelfeld.» Dabei konnte der 3.-Liga-Aufsteiger im ersten Halbjahr überzeugen und auf Platz 3 die lange Winterpause antreten.

Dass es derart gut gelaufen ist, lag sicherlich auch am 3:3 gegen Sirnach in der Startrunde. Franco Loser rettete den Kirchbergern mit seinem Tor in der 93. Minute einen Punkt. Im Rückspiel am Sonntag in Sirnach soll die Ausbeute gegen den letztjährigen 2.-Liga-Absteiger gemäss Esposito nicht kleiner ausfallen.

Beim FC Bütschwil redet nach wie vor niemand vom Aufstieg, obwohl die Mannschaft die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung anführt. «Wir wissen, wo wir hingehören, und spielen erst in der zweiten Saison wieder in der 3. Liga», sagt Trainer Ruedi Eisenhut.

Er nehme Spiel für Spiel, auch wenn dies etwas abgedroschen klinge. Eines dürfte trotzdem klar sein: Sollte der Vorsprung nach der ersten Frühjahrsrunde schmelzen, käme dies einer Enttäuschung gleich, denn die Bütschwiler gastieren bei Schlusslicht Kreuzlingen 2. In der Vorrunde setzten sich die Toggenburger mit 5:1 durch.

Da steckt schon beim Rückrundenstart so richtig viel Brisanz drin. Am Sonntagmorgen stehen sich in der 2. Liga auf der Bütschwiler Breite das Team FF Toggenburg und Ebnat-Kappel gegenüber. Und die Erinnerungen an die letzte Begegnung sind noch sehr präsent.

Mitte November setzten sich die Ebnat-Kapplerinnen dank vier Toren von Selin Roth im Cup mit 4:3 durch. In der Meisterschaft konnte FF Toggenburg allerdings mit 3:1 gewinnen. Gelingt dies erneut, kommen sie dem Aufstieg nochmals ein Stück näher.

Nach fünfjähriger Tätigkeit beginnt für Trainer Markus Danuser mit dem Auswärtsspiel am Dienstag in Münchwilen die elf Spiele umfassende Abschiedstournee – er hört im Sommer auf. Gegen hinten hat man nichts zu befürchten, nach vorne sind die Möglichkeiten als Tabellensiebter aber auch eingeschränkt. Gegen die Thurgauer möchten die Neckertaler drei Punkte einfahren, nachdem es im letzten August trotz 2:0-Führung nur zu einem Zähler reichte.

Für Viertligist Ebnat-Kappel beginnt die Rückrunde erst am 1. April. Bei einem Vorsprung von zehn Punkten auf Wil 2 ist dem Büsser-Team die Rückkehr in die 3. Liga kaum mehr zu nehmen.