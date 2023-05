Regionalfussball Am Wochenende könnten die Ebnater Frauen Geschichte schreiben – mit einem Erfolg gegen Widnau wären sie erstmals Ostschweizer Cupsieger In den kommenden Tagen fallen gleich mehrere Entscheide im regionalen Fussball. Am Samstag wird zwischen Ebnat-Kappel und Wil 3 wohl die Frage beantwortet, wer kommende Saison der 3. Liga angehört. Tags darauf möchten die Ebnater Frauen den Cup-Pokal in die Höhe stemmen.

Wenn die Ebnater Frauen am Sonntag nach Spielschluss jubeln können, dann wären sie erstmals in der Vereinsgeschichte Ostschweizer Cupsieger. Bild: Beat Lanzendorfer

So sieht das Programm der regionalen Fussballer an den kommenden Tagen aus:

Die Bazenheider haben sich mit dem 2:2 gegen Rorschach-Goldach definitiv aus dem Aufstiegsrennen in der 2. Liga Inter genommen. Nun können sie im Abstiegskampf das Zünglein an der Waage spielen. Adliswil, der nächste Gegner, ist nämlich noch nicht ganz aus dem Schneider und bräuchte noch ein paar Punkte für den sicheren Ligaerhalt.

In den vergangenen Jahren begann spätestens im Mai das grosse Zittern, ob die Wattwiler den Erhalt in der regionalen 2. Liga sicherstellen können. Nicht so in der laufenden Saison, in der sie bereits genügend Punkte für einen sorgenfreien Schlussspurt gesammelt haben. Deshalb können sie auch entspannt dem Auswärtsspiel gegen Linth 04 2 entgegenblicken.

Die Kirchberger haben in der 3. Liga ein Mammutprogramm zu bewältigen. Gestern Donnerstag holten sie die verschobene Partie in Berg nach, am Samstag gastieren sie in Münchwilen. Als Abschluss der Thurgauer Tournee sind sie am kommenden Mittwoch noch in Aadorf engagiert.

Eine Woche vor dem Topspiel gegen Zuzwil muss 3.-Liga-Spitzenreiter Bütschwil nach Berg. Ein Ausrutscher wäre ärgerlich und hätte wohl zur Folge, dass die Toggenburger die Tabellenführung abgeben müssten. Die Reserve auf Zuzwil beträgt nämlich lediglich einen Punkt.

Für Neckertal-Degersheim-Trainer Markus Danuser ist der Vergleich gegen Kreuzlingen 2 das drittletzte Heimspiel vor seinem angekündigten Rücktritt im Sommer. Obwohl die Mannschaft einige angeschlagene und verletzte Spieler zu beklagen hat, müsste es gegen den Tabellenletzten der 3. Liga Gruppe 4 zum achten Saisonsieg reichen.

Darauf hätte vor sechs Wochen niemand gewettet, dass die Ausgangslage vor dem 4.-Liga-Spitzenkampf Ebnat-Kappel – Wil 3 derart spannend ist. Weil die Obertoggenburger ihren Vorsprung von zehn Punkten in den vergangenen vier Runden gänzlich eingebüsst haben, steht die Promotion auf der Kippe. Es gilt als sicher, dass nur der Sieger des Spitzenkampfes am Ende der Saison aufsteigt. Die dahinter liegenden Konkurrenten können nicht mehr in die Entscheidung eingreifen.

FF Toggenburg hat sich durch den Sieg in Frauenfeld gefangen und die Krise beendet. Bei vier noch ausstehenden Runden und einem Rückstand von sechs Punkten auf Widnau hat die Negativserie aber Spuren in der Tabelle hinterlassen. Der Aufstiegszug in die 1. Liga dürfte ohne FF Toggenburg abfahren.

Seit der Saison 2013/2014 organisiert der Ostschweizer Fussballverband jeweils einen Cupfinaltag. Bei der ersten Austragung im Mai 2014 hiess der Sieger bei den Frauen Eschenbach. In den vergangenen neun Jahren durften die Frauen von FF Toggenburg (Bütschwil) den Pokal dreimal in die Höhe stemmen. Unter anderem setzten sie sich 2019 gegen Ebnat-Kappel mit 2:1 durch.

Nun stehen die Ebnaterinnen erneut im Endspiel und möchten das damals Verpasste nachholen. Allerdings gelten sie gegen Widnau, den Leader der 2. Liga, als klare Aussenseiter. In der Meisterschaft setzte sich jeweils die Heimmannschaft durch. Es ist also durchaus möglich, dem Favoriten ein Bein zu stellen. Das Endspiel findet am Sonntag um 13 Uhr in Mels statt.