Regionalfussball Am letzten Oktoberwochenende geht es in die Schlussphase der Vorrunde der regionalen Fussballer – so sieht das Programm in den nächsten Tagen aus Drei Toggenburger Fussballklubs führen die Tabelle in ihren Ligen an. Damit dies bei Drittligist Bütschwil so bleibt, braucht es in den beiden Schlussrunden weiteren Punktezuwachs. Ebnat-Kappel und das Team FF Toggenburg können hingegen vor der Winterpause nicht mehr vom Leaderthron gestossen werden. Bei den anderen Teams geht es darum, die Ausgangslage zu verbessern.

Die roten Bütschwiler und die schwarzen Kirchberger möchten ihren Höhenflug in der 3. Liga fortsetzen. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Toggenburger holten ihre bisherigen drei Saisonsiege in der 2. Liga Inter gegen Teams aus der zweiten Tabellenhälfte. Weil mit Lachen/Altendorf der Elfte der Rangliste auf dem Ifang gastiert, bestehen berechtigte Hoffnungen, dass die Bazenheider den Vormarsch Richtung Mittelfeld fortsetzen können. Das 4:0 am letzten Samstag in Adliswil brachte nämlich die Einsicht, dass der Abstiegskampf eigentlich ohne Toggenburger Beteiligung über die Bühne gehen müsste.

Wattwil-Bunt-Trainer Jan Rüeger erhoffte sich vor den drei Runden vor der Winterpause fünf Punkte. Dabei dürfte er aber kaum vom Sieg gegen den überraschenden Aufsteiger Tägerwilen am vergangenen Samstag ausgegangen sein. Nun müssen die Toggenburger zu Tabellennachbar Bischofszell. Aufgrund der Leistungen in den letzten Wochen sollte ein Punkt machbar sein. Zum Abschluss der Vorrunde folgt das Heimspiel gegen Tobel-Affeltrangen. Der Aufsteiger liess zuletzt mit einem Sieg gegen Calcio Kreuzlingen aufhorchen.

Drittligist Bütschwil ging in diesem Jahr noch nicht oft als Verlierer vom Platz. Das 0:4 gegen Aadorf in der Vorbereitung zur aktuellen Saison, hat Bütschwil-Trainer Ruedi Eisenhut aber doch nachdenklich gestimmt, ob er mit seiner Mannschaft den richtigen Weg eingeschlagen hat. Es ist ganz anders gekommen: Während die Bütschwiler mit fünf Punkten Vorsprung die Tabelle anführen, findet man Aadorf am anderen Ende der Rangliste. Holen die Toggenburger im Thurgau einen Punkt, ist ihnen die Herbstmeisterschaft bei einer ausstehenden Partie kaum noch zu nehmen.

Aufsteiger Kirchberg hat durch die Niederlage gegen Bütschwil (0:2) zwar seinen Podestplatz eingebüsst, die bisherige Punkteausbeute lässt sich aber trotzdem sehen. Und aufgrund der Ausgangslage müsste der nächste Dreier am nächsten Wochenende möglich sein. Die Esposito-Elf empfängt Schlusslicht Kreuzlingen 2. Die Sache hat aber einen Haken: Aufgrund des Schiedsrichtermangels müssen die Vereine ein- bis zweimal pro Halbrunde am Sonntag in die Hosen. Kirchberg trifft es ausgerechnet am kommenden Wochenende. Da besteht die Möglichkeit, dass der Gegner mit Spielern antritt, die dem Kader der ersten Mannschaft angehören.

8 Spiele 24 Punkte gegen 8 Spiele 6 Punkte. In der letzten Runde in der 4. Liga empfängt das makellose Ebnat-Kappel Schlusslicht Flawil 2. Wer die Konkurrenz bisher in Grund und Boden gespielt hat – die Obertoggenburger stellen die beste Offensive sowie die sicherste Abwehr – darf sich gegen Flawil 2 keine Blösse geben. Dieser Meinung ist auch Trainer Andi Büsser: «Ich habe diese Woche meinen Jungs im Training erklärt, dass ich von ihnen am Samstag einen Sieg erwarte. Zum jetzigen Zeitpunkt würde es mich ärgern, wenn wir unsere gute Ausgangslage leichtfertig vergeben.»

Der Ärger über die erste Saisonniederlage in Triesen ist bei den Frauen des Teams FF Toggenburg noch nicht verflogen. Und möglicherweise hat das Trainerduo Scherrer/Ott diese Woche die Schraube im Training noch einmal angezogen, erholen können sich die Spielerinnen am Wochenende. Weil die 2. Liga aus elf Mannschaften besteht, zieht FF Toggenburg nun seinen freien Spieltag ein.

Die Formkurve bei den Ebnater Frauen zeigt klar nach oben. Um im letzten Heimspiel des Jahres gegen Rapperswil-Jona 2 aber den vierten Saisonsieg einzufahren, braucht es eine überdurchschnittliche Leistung, denn die Rosenstädterinnen belegen nicht umsonst den dritten Platz in der Tabelle. Vor der Winterpause folgt dann noch der Auftritt in Triesen.