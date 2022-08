Regionalfussball Toggenburger Drittligisten überzeugen: Kirchberg, Neckertal-Degersheim und Bütschwil gewinnen am Wochenende – auch Ebnat-Kappel (4.) holt drei Punkte Einen derartigen Saisonstart hatten nicht einmal die kühnsten Optimisten erwartet. Bütschwil liegt nach der zweiten Runde mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze der Gruppe 4. Kirchberg und Neckertal-Degersheim holen sich nach dem Startunentscheiden den ersten Saisonsieg. Das gute Wochenende rundet Viertligist Ebnat-Kappel mit dem 3:1 in Frauenfeld ab.

Adrian Oberholzer (am Ball) war der überragende Spieler der Kirchberger. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach dem 3:3 am ersten Spieltag gegen 2.-Liga-Absteiger Sirnach gewinnt Kirchberg beim anderen Thurgauer Gruppenmitfavoriten mit 3:2. Die Toggenburger waren in der ersten Halbzeit das bessere Team. Defensiv liess die Elf von Trainer Domenico Esposito kaum Chancen zu, offensiv ging es nach Ballgewinnen schnell in die Spitze.

So auch in der 27. Minute. Nach einem erzwungenen Fehler eines Wängener Innenverteidigers wurde Adrian Oberholzer an der Strafraumgrenze freigespielt. Der Stürmer hatte das Auge für den noch besser postierten Aaron Schweizer, der den Ball aus halbrechter Position im Fallen an Goalie Rusch vorbei ins Netz schob.

Das Tor war der Auftakt zu aufregenden zehn Minuten auf der Grosswies. Wängi wusste auf die Kirchberger Führung zu antworten. Der junge Kirchberger Goalie Levin Rodrigues lenkte in der 32. Minute einen Freistoss an den Pfosten. Weil zwei Wängener am schnellsten reagierten, stand es kurz darauf trotzdem 1:1.

Drei Minuten später führte Kirchberg wieder. Am Ende einer Kombination über links stand diesmal Adrian Oberholzer selber. Sein Abschluss war spektakulär; zwischen Ballannahme und platziertem Abschluss vergingen nur Sekundenbruchteile.

Kirchberg bringt den Vorsprung über die Zeit

In der zweiten Hälfte gaben die Gastgeber dann den Ton an. Dennoch erhöhte Kirchberg in der 57. Minute auf 3:1. Wieder war es Oberholzer, der nach einem Freistoss von Franco Loser im Getümmel an den Ball kam und sein zweites Tor erzielte.

Wängi kam dann dank eines nicht unhaltbaren Schusses von Simon Böhi aus halblinker Position in die Torwartecke nochmals bis auf ein Tor heran. Damit die Toggenburger nach dem Schlusspfiff den ersten Sieg in der neuen Liga feiern durften, bedurfte es noch einer schönen Parade von Rodrigues und einiger Rettungsaktionen von Verteidigern. Vier Punkte aus zwei Spielen gegen stark einzustufende Gegner: Kirchberg scheint in der 3. Liga angekommen zu sein.

Der Blick auf die Tabelle der Gruppe 4 der 3. Liga bereitet Freude. Bütschwil ist mit sechs Punkten makellos in die Saison gestartet. Nach dem 5:1 gegen Kreuzlingen 2, gab es am Sonntagmorgen das gleiche Resultat auswärts bei Dussnang.

Die Bütschwiler setzten die Heimmannschaft von Beginn weg unter Druck und konnten sich viele Chancen herausspielen. Die Dussnanger zeigten sich davon überrascht und mussten bis zur 6. Minute bereits zwei Gegentreffer durch David Birchler und Daniel Fäh hinnehmen. Während die Heimmannschaft auf diese Treffer keine Antwort hatte, drückte Bütschwil auf ein weiteres Tor, das Severin Gübeli mit einem direkt verwandelten Freistoss in der 17. Minute gelang.

Die Dussnanger Reaktion blieb weitgehend aus. Im Gegenteil: Bütschwil konnte noch vor der Pause durch Daniel Fäh auf 4:0 erhöhen. Der zweifache Torschütze war einmal mehr die treibende Kraft im Mittelfeld. Die Dussnanger gaben sich aber noch nicht geschlagen und zeigten zu Beginn der zweiten Halbzeit eine Reaktion. Das Spiel war nun ausgeglichener und beide Seiten erarbeiteten sich Möglichkeiten. Eine dieser nutzte Nico Bucher zum 1:4.

Bütschwil zeigte sich davon aber unbeeindruckt. Ein mustergültiger Konter, bei dem Elias Keller von David Birchler lanciert wurde, vollendete dieser gekonnt ins lange Eck zum 1:5. Damit war die Sache definitiv entschieden, was auch Trainer Ruedi Eisenhut freute, der eine gute Vorstellung seines Teams sah.

Während Bütschwil mit dem Sieg seine Leistung des Saisonauftakts bestätigte, ist Dussnang mit lediglich einem Punkt aus zwei Spielen bisher hinter den Erwartungen geblieben.

Nach der ernüchternden Punkteteilung am vergangenen Wochenende zum Saisonauftakt gegen Münchwilen wollte Neckertal-Degersheim im zweiten Spiel gegen den Aufsteiger aus Berg unbedingt drei Punkte holen. Beim 3:1-Sieg gelang dies problemlos und mit vier Punkten aus zwei Partien darf der Drittligist von einem durchaus befriedigenden Meisterschaftsbeginn sprechen.

Das Skore eröffnete Rückkehrer Matthias Rüegg nach einer halben Stunde. Im Strafraum gelegt, übernahm er die Ausführung gleich selber und verwandelte den Elfmeter zum 1:0. Vier Minuten nach Wiederbeginn gelang Berg der Ausgleich. Ein für den Aufsteiger zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaftes Resultat. Die Einheimischen konnten aber reagieren. Noah Jäger schoss nach 61 Minuten das 2:1. Matthias Rüegg erhöhte mit seinem dritten Saisontor nach 73 Minuten auf 3:1.

In den restlichen Minuten bekundete Neckertal-Degersheim im Vergleich zur Vorwoche keine Probleme, den Vorsprung zu verteidigen. Der Sieg geht völlig in Ordnung, auch deshalb, weil die Danuser-Elf das spielerisch bessere Team war und auch kämpferisch zu überzeugen vermochte. In der Chancenauswertung und im Spielaufbau besteht allerdings noch Verbesserungspotenzial.

Die Ebnat-Kappler geben sich auch im zweiten Saisonspiel keine Blösse und kehren nach dem 3:1-Erfolg gegen Frauenfeld 2a mit drei Punkten ins Toggenburg zurück. Es war gegen die kämpferisch und manchmal etwas überhart einsteigenden Thurgauer allerdings nicht einfach für die Mannschaft um Trainer Andi Büsser. Er sagt: «Wir erhielten drei Elfmeter zugesprochen, die allesamt berechtigt waren. Bei etwas strengerer Regelauslegung hätte es sogar noch einen vierten geben müssen.»

Bei den ersten zwei Verstössen war Lukas Romer gefoult worden, beim dritten Vergehen wurde Marius Schwabe unsanft von den Beinen geholt. Frauenfeld ging nach 18 Minuten durch Tiziano Fontes vorerst in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel wendeten Stefan Hinterberger und Roman Kipfer das Blatt.

Nach Wiederbeginn erhöhte Stefan Hinterberger wiederum vom Elfmeterpunkt aus auf 3:1. Dabei blieb es, der Sieg geht aus Sicht von Andi büsser absolut in Ordnung: «Wir waren die bessere Mannschaft.»