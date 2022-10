3.-Liga-Spitzenreiter Bütschwil bleibt zum achten Mal in Folge ungeschlagen und holt beim 1:1 in Zuzwil einen wichtigen Punkt

Nach der guten Premierensaison in der 3. Liga trauten die Experten Bütschwil erneut einen vorderen Platz zu. Mittlerweile führen die Toggenburger die Tabelle sogar mit einer Reserve von vier Punkten an. Am Sonntag in Zuzwil konnten sie ein weiteres Mal den Ansturm einen Mitfavoriten abwehren und holten sich beim Unentschieden einen verdienten Punkt.