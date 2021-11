Nach fünf Niederlagen in Serie holte Drittligist Neckertal-Degersheim am Samstag beim 2:2 gegen Rorschacherberg endlich wieder einmal einen Punkt. Gegen den Vorletzten der Tabelle wäre wie schon in den erfolglosen Wochen zuvor mehr möglich gewesen.

Die Gäste waren über weite Strecken die bessere Mannschaft, lagen aber im Verlauf der zweiten Halbzeit mit 0:2 hinten. Roberto Manzo und Stephen Bosshard, der einen Elfmeter verwandelte, retteten mit ihren Toren immerhin einen Zähler. So richtig zufrieden war die Danuser-Elf, die mit 16 Punkten im gesicherten Mittelfeld überwintert, trotzdem nicht. (bl)