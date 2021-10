Regionalfussball 2:4-Niederlage bei Schlusslicht Linth 04 2: Der Aufwärtstrend von Zweitligist Wattwil Bunt ist abrupt gestoppt worden Wattwil Bunt hatte am Sonntag das Pech, mit Linth 04 2 gegen einen Gegner spielen zu müssen, der Verstärkung aus den Reihen der ersten Mannschaft erhielt. Trotzdem suchte Trainer Porchet die Gründe der Niederlage beim eigenen Team.

Auch die Wattwiler Routiniers Roman Kipfer (links) und Christoph Schneider konnten die Niederlage gegen Linth 04 2 nicht abwenden. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Start in die Partie für die Wattwiler gegen den Tabellenletzten Linth 04 2 war alles andere als leicht. Bereits in der neunten Minute erzielte Levin Schindler die Führung für die Gastgeber. Die Gäste aus dem Toggenburg fanden nur schwer ins Spiel. Das von Spielern der ersten Mannschaft verstärkte Heimteam zeigte sich sehr aufsässig.

In der 32. Minute belohnte Gössi den Aufwand des Heimteams sehenswert, aus zwanzig Metern zimmerte er den Ball ins rechte Eck. Kurz vor dem Pausenpfiff glückte Linth 04 gar das 3:0, als Babalessa Schönenberger bei einem Klärungsversuch überraschte und den Ball über die Linie drückte.

Erfolglose Aufholjagd

Die Wattwiler traten in der zweiten Hälfte beherzter auf. Die Gäste kamen zweikampffreudiger aus der Kabine und erspielten sich erste gute Chancen. In der 55. Minute erzielte Kuhn sogar das 3:1 und brachte die Hoffnung zurück in die Reihen der Toggenburger. Die Defensive der Gastgeber reagierte aber gut und liess im Anschluss nur noch wenig zu.

Trotzdem gelang Gashi in der 94. Minute der Treffer zum 3:2. Umgehend stellte Linth 04 den komfortablen Vorsprung aber wieder her. Redzepi liess Wattwil-Keeper Cucinelli, wie schon bei allen Gegentreffern zuvor, keine Abwehrchance.

Trainer Patric Porchet meinte nach dem Spiel: «Wir dürfen die Schuld nicht den Verstärkungen des Gegners zuschreiben, sondern müssen uns an der eigenen Nase nehmen. Die Leistung hat heute einfach nicht gestimmt.»