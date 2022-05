Regionalfussball 2:3-Heimniederlage gegen Appenzell: Die Batterien der Bütschwiler Spieler waren leer Nach zuletzt zwei Dreiern fehlte den Akteuren des Toggenburger Drittligisten am Samstag die Kraft, um eine Woche mit dem dritten Sieg innert acht Tagen perfekt abschliessen zu können.

Claudio Blöchliger (links) und Captain Daniel Fäh schossen die Tore für Bütschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Es hätte eine perfekte Woche für die Bütschwiler werden können. Nach dem 2:0-Sieg am Sonntag in Rorschacherberg folgte am Mittwoch das 3:2 bei Neckertal-Degersheim.

Beim dritten Spiel innert acht Tagen fehlte den Bütschwiler Akteuren aber die Kraft, um nochmals einen draufsetzen zu können. Der 3:2-Sieg von Appenzell auf der Breite war deshalb keineswegs unverdient.

Dazu Trainer Ruedi Eisenhut: «Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Gegen die physisch und spielerisch starken Appenzeller fehlte uns nach dem harten Programm die Frische.» Dabei zollte er dem Gegner aber auch Respekt. «Mich verwundert es etwas, dass die Mannschaft nur auf Rang 10 steht.»

Die Einheimischen liegen zur Pause 0:2 hinten

Mit einer genügend grossen Reserve nach hinten müssen sich die Appenzeller hinsichtlich des Abstiegs aber keinen Sorgen mehr machen. Die Bütschwiler verbleiben hingegen trotz Niederlage im erweiterten Spitzenfeld.

Die erste Halbzeit verlief alles andere als nach dem Geschmack der Einheimischen. Manser und Baumann schossen für die Gäste bereits in der Startphase zwei Tore. Als Fäh nach 65 Minuten auf 1:2 verkürzte, kehrte bei den Toggenburgern der Glaube an einen Punktgewinn zurück.

Gut fünf Minuten später war das 2:2 Tatsache. Unter gütiger Mithilfe des gegnerischen Torhüters gelang dem 17-jährigen Claudio Blöchliger sein erstes Meisterschaftstor im Dress der ersten Mannschaft. Damit eifert er seinem Vater Max nach, der einstigen Bütschwiler Tormaschine.

Der Jubel war kaum verhallt, da lagen die Appenzeller durch das zweite Tor von Baumann wieder vorne. Auf das 3:2 wussten die Bütschwiler aber keine Antwort mehr.