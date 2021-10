Regionalfussball 2:1-Sieg gegen Teufen: Der Höhenflug von Drittligist Bütschwil hält an Bütschwil lässt sich auch vom bisher punktgleichen Teufen nicht aus dem Konzept bringen und schlägt die Appenzeller dank Toren von Brunner und Birchler mit 2:1.

Wie schon eine Woche zuvor gegen Rorschach-Goldach 2 gehörte David Birchler (oben) gegen Teufen erneut zu den Torschützen. Bild: Beat Lanzendorfer

Bütschwil bleibt das Team der Stunde. Der Toggenburger Drittligist ging letztmals am 3. Oktober beim 0:2 gegen Besa als Verlierer vom Platz. Seither reihte die Mannschaft drei Siege aneinander und kletterte in der Tabelle auf Platz 3. Der Aufsteiger hat sich in der neuen Umgebung längst zurechtgefunden.

Der Sieg am Sonntagnachmittag gegen Teufen war aber ein hartes Stück Arbeit, wobei die frühe Führung den Einheimischen sicherlich in die Karten spielte.

Brunner steht beim Führungstreffer goldrichtig

Nach einem Freistoss von Birchler stand Brunner in der Mitte goldrichtig und vollendete zum 1:0. Teufen seinerseits wusste in der Angriffsauslösung durchaus zu gefallen, blieb in der gefährlichen Zone aber zu harmlos. Auf Bütschwiler Seite eröffnete sich Gajic zweimal die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Es blieb aber beim knappen 1:0 zur Pause.

15 Minuten nach der Pause belohnten sich die Gäste für ihre Bemühungen und kamen durch Fässler zum Ausgleich. Er liess bei seinem Weitschuss Schlussmann Oswald keine Abwehrchance. Im weiteren Verlauf stellten die Einheimischen unter Beweis, dass sie auch auf Rückschläge reagieren können. Sie steckten den Ausgleich problemlos weg und lagen bereits zwei Minuten später wieder vorne. Dieses Mal hiess der Torschütze David Birchler, der von einer schönen Vorarbeit von Fabian Brändle profitierte.

In der Schlussphase geriet Bütschwil nicht mehr in Gefahr, in dieser sehr fair geführten Partie noch den Ausgleich hinnehmen zu müssen. Für Torhüter Noah Oswald geht das Resultat in Ordnung: «Weil wir uns über die neunzig Minuten mehr Chancen erarbeiteten, haben wir uns die drei Punkte verdient.»