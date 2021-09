Regionalfussball 1:2 im Cup: Der FC Ebnat-Kappel scheidet aus, doch die Niederlage macht Mut für das nächste Derby gegen Bazenheid Gegen den Drittligisten Diepoldsau-Schmitter aus dem Rheintal gelingt Ebnat-Kappel eine gute Reaktion auf die Niederlage in Kirchberg unter der Woche. Auch nach dem letztlich spielentscheidenden Gegentor hatten die Obertoggenburger noch Chancen, um ins Penaltyschiessen zu kommen.

Nach dem enttäuschenden Auftritt unter der Woche zeigte sich Ebnat-Kapel im Cup verbessert und scheint bereit für das nächste Spitzenspiel gegen Bazenheid 2. Bild: Beat Lanzendorfer

In der 4. Liga Gruppe 7 sind es Wochen der Wahrheit für Ebnat-Kappel. Nach der Niederlage im Spitzenkampf bei Kirchberg am Mittwoch gastiert am nächsten Wochenende Bazenheid 2 auf dem Untersand. Dritter gegen Zweiter, heisst es dann. Zwischen den beiden Derbys stand am Samstag das Cupspiel gegen Diepoldsau-Schmitter an. Eine gute Leistung sollte Schwung für die Meisterschaft geben.

Zwar hatte der Drittligist aus dem Rheintal wie erwartet mehr Spielanteile und erzielte in der 12. Minute nach einem als Flachpass ausgeführten Freistoss das 0:1. Doch auch nach dem Gegentor verteidigte Ebnat-Kappel konzentriert und erspielte sich immer wieder Torchancen. Eine herausragende Einzelaktion brachte in der 68. Minute schliesslich den Ausgleich. Giger krönte ein langes Solo mit dem Tor zum 1:1. Auch nach dem 1:2 in 80. Minute hatte Ebnat-Kappel weiter gute Möglichkeiten, es fehlte wenig zum Penaltyschiessen.

Der verletzte Stefan Hinterberger, der Trainer Kellenberger an der Seitenlinie vertrat, war denn auch zufrieden mit seinem Team:

«Es war eine gute Reaktion auf das Kirchberg-Spiel. Jetzt haben wir drei Heimspiele am Stück. Da sind 9 Punkte das Ziel.»