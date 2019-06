Regionaler Fussball: Die Schlussrunde wird für den FC Bütschwil zum Nervenspiel

Der Drittligist braucht am Sonntag in Münchwilen einen Sieg, um den erstmaligen Absturz in die 4. Liga nach 28 Jahren zu verhindern. Allerdings hat der Verein sein Schicksal nicht nur in den eigenen Händen – er ist auch auf fremde Hilfe angewiesen.