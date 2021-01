Regionalbank Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal: Starke Position im Kundengeschäft ausgebaut Die Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal hat sich im Jahr des Zusammenschlusses erfreulich entwickelt. Die Kundeneinlagen haben um 5,3% zugelegt. Ebenso sind die Kundenausleihungen um 4,7% angestiegen. Der Jahresgewinn wird mit 1,7 Millionen Franken ausgewiesen.

Jubiläum: Vor 100 Jahren wurde in Bütschwil eine Raiffeisenbank gegründet. Bild: Anina Rütsche

(pd/sas) Nachdem die Genossenschafterinnen und Genossenschafter beider Banken dem Zusammenschluss sehr deutlich zugestimmt hatten, konnte die Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal den technischen Zusammenschluss Ende Mai 2020 planmässig vollziehen. Wie die Bankleitung in einer Medienmitteilung schreibt, verläuft die Zusammenarbeit mit der Kundschaft erfolgreich. Das Personal habe mit der neuen Organisation den Bankbetrieb kundenorientiert weitergeführt. Die Raiffeisenbank erfreue sich am Rückhalt in der Bevölkerung und im Kreis der Mitglieder.

Bankgeschäft entwickelte sich im vergangenen Jahr weiter

Die Kundeneinlagen erhöhten sich im vergangenen Jahr um 5,3 Prozent auf 944 Mio. Franken. Die Raiffeisenbank wertet dieses Ergebnis als starken Vertrauensbeweis ihrer Kundinnen und Kunden.

Das stete und gleichzeitig kontrollierte Wachstum im Hypothekargeschäft habe sich im Geschäftsjahr 2020 weiter fortgesetzt, schreibt die Bank weiter. Das Hypothekarvolumen erhöhte sich um 4,4 Prozent auf 958 Mio. Franken. Die Raiffeisenbank konnte ihre starke Position weiter bestätigen. Auch bei hohem Verarbeitungsvolumen werde bei der Kreditvergabe eine sehr sorgfältige Risiko- und Bonitätsprüfung wahrgenommen. Dies belege auch der tiefe Bedarf an Wertberichtigungen.

Das Zinsengeschäft ist nach wie vor der wichtigste Ertragspfeiler der Raiffeisenbank. Trotz des herausfordernden Tiefzinsumfeldes hat die Raiffeisenbank den Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft gegenüber dem Vorjahr (10,7 Mio.) mit 10,8 Mio. Franken halten können. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft fällt mit einem Anstieg um 28,4 Prozent sehr erfreulich aus.

Erfreuliches Jahresergebnis und starkes Eigenkapital

Der Geschäftsaufwand ist im Berichtsjahr um 3,3 Prozent auf 6,8 Mio. Franken gestiegen. Aufgrund des höheren Personalbestands und eines leicht erhöhten Lohnniveaus hat der Personalaufwand um 8,7 Prozent zugenommen. Hingegen fällt der Sachaufwand um -4,2 Prozent tiefer aus als im Vorjahr.

Dank des günstigen Ertragsverlaufs hat die Raiffeisenbank einen Jahresgewinn von 1,703 Mio. Franken (+1,27 Prozent) erwirtschaftet. Davon können 1,6 Mio. Franken dem Eigenkapital zugewiesen werden, womit die Kapitalausstattung nochmals gestärkt wird. Der Verwaltungsrat beantragt, im Sinn einer Jubiläumsverzinsung die Anteilscheine mit 6 Prozent zu entschädigen, obwohl die Marktzinsen deutlich darunter liegen.

Starker Partner während der Pandemie

Die Raiffeisenbank hat insgesamt 74 Kreditanträge Covid-19 verarbeitet und ausbezahlt. Das ausbezahlte Volumen beträgt 6,4 Mio. Franken. Davon sind bereits 1,3 Mio. Franken wieder zurückbezahlt worden. Wichtig war, dass die Unternehmen rasch und unkompliziert zu Liquidität gekommen sind. Die lokale Verankerung war in dieser ausserordentlichen Situation von grossem Vorteil. Die Raiffeisenbank kennt ihre Kunden sehr gut, weshalb eine rasche Überprüfung der Anträge und schnelle Auszahlung der Covid-19-Kredite überhaupt möglich war.

Jubiläumsgeneralversammlung fällt aus

Die Folgen der Pandemie lassen auch unser Land nicht los. Aufgrund des ungewissen Verlaufs hat der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank entschieden, von der Möglichkeit der schriftlichen bzw. elektronischen Stimmabgabe erneut Gebrauch zu machen.

2021 ist ein historisch bedeutendes Jahr für die Raiffeisenbank. Vor 100 Jahren ist die damalige Raiffeisenbank Bütschwil gegründet worden. Über Generationen haben Kundinnen und Kunden die Raiffeisenbank begleitet. Gemeinsam mit ihnen diesen Erfolg zu feiern, wäre der grösste Wunsch gewesen. Die Raiffeisenbank setzt alles daran, das Jubiläumsjahr trotzdem würdig, nachhaltig und einmalig zu gestalten.