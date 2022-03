Region Wil/Toggenburg Von rekordverdächtig bis Totalausfall: So lief die Saison für die kleinen Skigebiete Es fiel nicht allzu viel Schnee diesen Winter. Doch wo er lange liegen blieb, bescherte er den Skiliften eine prächtige Saison. Ein Betreiber wünscht sich für die kleinen Skigebiete Unterstützung von den grossen.

Auch der Skilift Gähwil konnte vor Weihnachten den Betrieb aufnehmen. Bild von Ende November 2021. Bild: PD

«Es ist ein Hobby, und ein Hobby kostet halt.» Hans Brunner, der zusammen mit seiner Frau den Skilift Hörnli in der Gemeinde Hemberg betreibt, sagt das mit einem Lächeln. Trotzdem klingt er zufrieden, als er über die Wintersaison Bilanz zieht. Er sei froh, dass Kinder und Eltern an rund 20 Tagen im Bächli Freude am Skifahren haben durften. Er fügt hinzu: «Hätten wir die Sportferien noch gehabt, wäre es noch besser gewesen.»

Der Skilift Hörnli führt von 900 auf 970 Meter über Meer. Damit ist er unter den kleinen Skiliften im Toggenburg unter den höher gelegenen. Doch diesen Winter habe es oft stark gewindet. Pisten zu präparieren sei deshalb schwierig gewesen. Brunner sagt: «Es hat uns viel Schnee weggeblasen.»

Unterstützung der Grossen gewünscht

Mit einem Resultat wie dem diesjährigen liessen sich die Unkosten decken, für Investitionen bleibe nicht viel übrig, sagt Hans Brunner. Angesichts der nahenden Pension von ihm und seiner Frau frage er sich schon, wie lange sie es sich noch leisten könnten, den Skilift zu betreiben, fügt aber hinzu:

«Dieser Winter war sicher noch kein Grund, aufzuhören.»

Drei Masten müssten demnächst revidiert werden. Er fände es schön, wenn die grösseren Skigebiete kleinere Skilifte stärker unterstützen würden. Nicht finanziell, aber zum Beispiel mit Know-how, oder bei Reparaturen. Er betont die Basisarbeit der kleineren Lifte: «Sie tragen viel dazu bei, dass Kinder Freude am Skifahren bekommen.»

Auf Kinder ausgerichtet ist auch der kleine Skilift in Mogelsberg. «Zu uns kommen vor allem lokale Familien, insbesondere mit Kindern, die die ersten Fahrversuche machen», sagt Ursula Fluck vom Verkehrsverein Mogelsberg. Betrieblich seien die 200 Gäste an 16 Tagen «kein überdurchschnittliches» Ergebnis. Dafür sei das Wetter meistens traumhaft gewesen. Und: «Einen Dorfskilift zu haben, ist sowieso unbezahlbar.»

Nullrunde in Mosnang

In Mosnang führten die Schneeverhältnisse zu einem Totalausfall. Der Skilift lief diese Saison an keinem einzigen Tag. Es sei nie genug Schnee gelegen, um den Pistenbully auf den steilen Hang zu lassen, sagt Martin Bollhalder, Präsident der Skilift Hochwacht AG und fügt hinzu: «Wir haben das Glück, dass wir eine kleine Wohnung besitzen. So können wir den Lift in solchen Saisons querfinanzieren.»

Ähnlich wie in Mosnang stellte sich die Problemlage an manchen Tagen auch in Gähwil dar. Schnee lag, aber nicht genug, um die Piste zu präparieren. Trotzdem lief der Lift insgesamt fast zwei Wochen, der Zauberteppich – ein Förderband für die Kinder – sogar an 21 Tagen. Für den Hauptlift ist das rund ein Drittel weniger als in der Saison davor. Dennoch sei man «einigermassen zufrieden», sagt Betriebsleiter Theo Messmer. Das Ergebnis dürfte reichen, um die Kosten zu decken.

Mit neun Betriebstagen lief auch der Skilift Oberwangen deutlich weniger als in der Vorsaison, als er an 21 Tagen geöffnet war. Der Jahresschnitt liegt bei 25 Betriebstagen. Vorletzte Saison lief der Lift gar nicht. Dass auch im Hinterthurgau zwischen 630 und 750 Meter kaum Schnee liegen blieb und es zudem selten kalt war, habe man auch mit künstlicher Beschneiung nicht kompensieren können, sagt Genossenschaftspräsident Harald Wagner. Viele gute Anlässe im «Arosa-Stübli» hätten dennoch dafür gesorgt, dass er mit der Saison zufrieden sei.

Mit einem Nachtskifahren wurde die Saison in Oberwangen Mitte Januar eröffnet. Bild: Christoph Heer

Viel Umsatz vor Weihnachten

Dass andere Skilifte in der Region auf eine gute, oder gar rekordverdächtige Saison zurückblicken können, hat auch mit dem ersten Schneefall des Winters zu tun. «Wir haben noch nie so viel Umsatz vor Weihnachten gemacht», sagt Urs Stutz vom Skilift Degersheim. Weil der Lift auch während der Sportferien laufen konnte, wurde die Saison so gut, dass die Skilift Degersheim AG nun sogar Verluste vergangener Saisons abbauen könne, so Stutz. Auch den im Sommer spektakulär durch die Armee abgebrochenen dritten Skilift hätten die Besucherinnen und Besucher nicht vermisst. «Die Pisten waren ja immer noch erreichbar.»

Auch auf dem Hang des Skilifts Krinau lag früh Schnee. Die Nordlage, «kompakter Schnee» und kaum Regen zwischen den Perioden mit Schneefall, habe zu einer rekordverdächtigen Saison geführt, sagt Verena Bollhalder, Präsidentin des Verkehrsvereins Krinau:

«Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals einen so guten Winter hatten.»

Und dies sogar ohne die Sportwoche. Rund 40 Mal sei der Lift gelaufen, wenn man das Nachtskifahren einberechne, welches immer am Freitag und Samstag stattfindet.

Wolzenalp und Tanzboden sind noch offen

«Einen Winter wie diesen nehmen wir jederzeit wieder.» Auch für Fridolin Früh, Betriebsleiter Sportanlagen auf der Wolzenalp, geht eine prächtige Saison zu Ende. Über 90 Tage werden die zwölf Kilometer Pisten offen gewesen sein, wenn die Lifte am übernächsten Sonntag endgültig abstellen.

«Rekordverdächtig», sagt Früh. Es habe zwar nicht übermässig viel Schnee gehabt, der aber liegen geblieben sei, weil es lange kalt genug war. Und das viele schöne Wetter habe die Leute auf die Pisten gelockt. Auf solches hofft Früh auch für die letzten beiden Schneesport-Wochenenden. Danach läuft der Sessellift ab dem 1. Mai wieder.

Der 350 Meter lange Skilift in Oberhelfenschwil. Bild: PD

In Oberhelfenschwil fing die Saison ebenfalls gut an. «Anfang Januar sah es richtig schön aus», sagt Johannes Sonderer, Präsident der Skilift Oberhelfenschwil AG. Man habe viele Saisonabos verkauft. Weil der Schnee im Januar dann nur noch kurz in ausreichender Menge zurückgekommen sei, bezeichnet Sonderer die Saison als «mittelmässig bis gut.» Erfreulich sei gewesen, dass die Feier des 50-Jahr-Jubiläums dieses Jahr mit Nachtskifahren zu Billettpreisen wie vor 50 Jahren (4 Franken) nachgeholt werden konnte.

Auch auf dem Tanzboden gab es Grund zum Feiern. Und das nicht nur wegen des 10-Jahr-Jubiläums der Genossenschaft Familienskilift Tanzboden, welches im Februar fällig wurde. Damals sprach Präsident Daniel Hartmann wegen der knappen Schneemenge noch von einer «Zitterpartie» für den Rest der Saison. Nun, fast einen Monat später, lässt sich feststellen: Der Schnee ist bis zum Schluss liegen geblieben. Ab 60 Betriebstagen spreche man in der Genossenschaft von einer guten Saison – ein Wert der am Sonntag um 9 Tage übertroffen sein wird. Er freue sich auf die letzten Tage, sagt Hartmann:

«Märztage sind ideal für Rodeln und Après-Ski.»

Daniel Hartmann neben dem Pistenfahrzeug, mit dem die Piste am Tanzboden für das Nachtskifahren präpariert wird. Bild: Sabine Camedda

Beim Skilift Hemberg beginnen am Mittwoch die Aufräumarbeiten. Die Bügel werden abmontiert, der Zauberteppich eingerollt. An 40 Tagen lief der Lift, ein Wert, mit dem Betriebsleiter Hansueli Rechsteiner gut leben kann, wenn er auch sagt: «Viel wären 60 Tage.» Doch er schaue optimistisch in die Zukunft. «Nächstes Jahr geht es weiter.»