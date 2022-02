REGION Mediengesetz: Frühere Abstimmungen zum Mediengesetz zeigen, im Wahlkreis Wil könnte es mehr Ja geben als im Toggenburg 2015 und 2018 stimmte der Souverän über zwei medienpolitische Vorlagen ab, das Radio- und Fernsehgesetz und die No-Billag-Initiative. Beide wurden in beiden Wahlkreisen abgelehnt.

Am 13. Februar wird die Schweizer Bevölkerung über das Bundesgesetz für ein Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien abstimmen. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Am 13. Februar stimmen die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über vier Vorlagen ab. Knapp scheint es vor allem beim Medienpaket zu werden. Da stellt sich die Frage, wie die Wahlkreise Toggenburg und Wil bei früheren medienpolitischen Vorlagen gestimmt haben. Die Dienststelle für Statistik des Kantons hat zwei Abstimmungen ausgewertet.

Klare Ablehnung der No-Billag-Initiative

Die No-Billag-Volksinitiative wollte in erster Linie die Zwangsgebühren für den Radio- und Fernsehempfang abschaffen. Sie wurde 2018 bei einer Beteiligung von knapp 55 Prozent mit 28,4 Prozent Ja klar abgelehnt. Kein Kanton war dafür. In St.Gallen gab es 34,4 Prozent Ja-Stimmen. Den Namen erhielt die Initiative, weil damals die Gebühren von der Billag eingezogen wurden. Heute macht das eine andere Firma, die Serafe.

Der Wahlkreis Wil lag mit 34,7 Prozent Ja fast im kantonalen Mittel. In der Stadt Wil gab es 32,4 Prozent Ja. Am meisten Sympathie genoss die Initiative in Jonschwil und Oberbüren mit 44,8 und 38,8 Prozent Ja. Es folgten Uzwil und Zuzwil 37,2 und 35,6 Prozent Ja. In Oberuzwil erhielt die Initiative 34,8 Prozent Zustimmung. Niederbüren zählte 34,1 Prozent Ja. In Degersheim und Niederhelfenschwil waren es je 32,8 Prozent und in Flawil nur 31,8 Prozent.

Im Toggenburg war die Initiative populärer, aber ohne irgendwo eine Ja-Mehrheit zu erreichen. Am besten schnitt sie in Mosnang, Neckertal und Bütschwil-Ganterschwil mit je rund 40 Prozent Zustimmung ab. Nahe beisammen lagen die bevölkerungsreichsten Gemeinden Kirchberg und Wattwil mit 36 und 35,1 Prozent Ja. Ebnat-Kappel stimmte fast gleich wie Wattwil. Am wenigsten Beifall für die Initiative gab es in Hemberg und Lichtensteig mit 33,5 und 32,7 Prozent Ja,

Gesetz in einzelnen Gemeinden angenommen

Das Bundesgesetz über Radio und Fernsehen brachte 2015 unter anderem die Einführung der Haushaltabgabe statt der geräteabhängigen Gebühr. Der Kanton lehnte es mit 48,5 Prozent Ja ab. Dabei zeigte sich der Wahlkreis Wil mit 49 Prozent Ja weniger kritisch als das Toggenburg mit 44,7 Prozent. Bei dieser Vorlage war das Bild auch weniger einheitlich als bei der No-Billag-Initiative.

In Degersheim gab es mit 53,8 Prozent eine Ja-Mehrheit, während in Flawil – 47,8 Prozent – das Gegenteil der Fall war. Interessant ist, dass Degersheim 2015 SRG-freundlicher votierte als Flawil, während es 2018 umgekehrt war. Oberuzwil mit 51,4 Prozent sowie Uzwil und Wil mit je rund 50,5 Prozent hiessen das Gesetz ebenfalls gut. Am anderen Ende der Rangliste fand sich Oberbüren, wo nur 40,5 Prozent sich für die Vorlage begeisterten.

Im Toggenburg stimmte nur Oberhelfenschwil mit 51,7 Prozent Ja knapp dafür. Alle anderen Gemeinden sagten Nein, am stärksten Neckertal mit nur 37,4 Prozent Ja. Wenig Zustimmung fand das Gesetz auch in Bütschwil-Ganterschwil und Mosnang mit 41,1 und 43,5 Prozent Ja. In Kirchberg – 46,9 Prozent Ja – und in Wattwil – 48,1 Prozent – unterlagen die Befürworter ebenfalls. Lichtensteig stimmte 2015 im Gegensatz zu 2018 fast gleich wie Wattwil.