Chauffeur verweigert Passagieren in St.Gallen wegen Pizzakartons die Mitfahrt +++ Regiobus-Geschäftsführer: «Es handelt sich um einen Grenzfall»

Zwei Frauen wurde am Dienstagmittag die Mitfahrt im Regiobus verwehrt, weil sie Pizzakartons dabei hatten. Der Vorfall löste in den sozialen Medien hitzige Diskussionen aus. Der Regiobus-Geschäftsführer verteidigt das Vorgehen seines Chauffeurs, bekräftigt aber, dass es sich um einen Grenzfall handle. Andere Transportunternehmen sind kulanter. Valentina Thurnherr

Wegen eines Pizzakartons wurde zwei Fahrgästen die Mitfahrt im Regiobus verwehrt. (Symbolbild: Getty)

Kurz und bündig ist er, der Post auf der in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo St.Gallen wenn…»: Eine junge Frau beschreibt einen Vorfall, der sich am Dienstagmittag abgespielt hat. Sie habe beobachtet, wie ein Chauffeur der Buslinie 151 zwei junge Frauen mit Pizzakartons nicht einsteigen liess. Dies, obwohl die beiden Frauen versichert hätten, während der Fahrt nicht zu essen. Ihre anschliessende Frage, was die übrigen Gruppenmitglieder davon halten, löste rege Diskussionen aus. Dabei gingen die Meinungen weit auseinander.