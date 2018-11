Regierungsrat bekräftigt frühere Einschätzung: Keine zwei Kanti-Standorte Die Regierung habe die Idee von zwei Standorten schon einmal geprüft. Seither habe sich nichts grundlegend verändert. Martin Knoepfel

Die Regierung spricht sich gegen die Aufteilung der Kantonsschule Wattwil aus. (Bild: Hanspeter Schiess)

In einer Interpellation vom Juni erkundigten sich drei Kantonsräte aus dem Linthgebiet nach der Meinung des Regierungsrats zur Idee, die Kanti Wattwil an zwei Standorten zu führen. Die Standorte der Kanti sollten Wattwil und Rapperswil-Jona sein. Bei den Erstunterzeichnern der Interpellation handelt es sich um Peter Göldi (CVP, Gommiswald), Thomas Rüegg (FDP, Rapperswil-Jona) und Yvonne Suter (CVP, Rapperswil-Jona). 19 weitere Kantonsräte unterzeichneten den Vorstoss.

Vor kurzem veröffentlichte der Regierungsrat seine Antwort auf die Fragen in der Interpellation. Eingangs hält er sec fest, er habe diese Idee in den Jahren 2012/2013 geprüft. Es gebe keine grundlegend neuen Fakten, die eine Neubeurteilung erforderten. Den Vergleich mit dem Kanton Zürich lässt er nicht gelten. Dies unter anderem, weil die dezentralen Zürcher Mittelschulen nicht das ganze Spektrum der Schwerpunktfächer anböten und in der Regel auch keine Fachmittelschulen umfassten.

Optimale Schülerzahl bei rund 700 Jugendlichen

Der Regierungsrat geht zwar davon aus, dass die Schülerzahl an der Kanti Wattwil vor allem dank dem Linthgebiet mittelfristig steigen wird. Eine Aufteilung der Kanti Wattwil auf zwei Standorte hätte aber laut Interpellationsantwort bei allen drei untersuchten Varianten Nachteile.

Aus pädagogischen und betrieblichen Gründen brauche es eine genügend grosse Zahl von Schülern, betont der Regierungsrat. Dies unter anderem, um das breite Ausbildungsangebot auf ansprechendem Niveau aufrecht zu erhalten. Optimal sei für eine Mittelschule eine Grösse von rund 700 Schülerinnen und Schülern.

Finanziell brächten zwei Standorte keinen Vorteil, weil es beispielsweise zwei Mensen und zwei Bibliotheken sowie an zwei Standorten den Hausdienst brauche. Das hält der Regierungsrat abschliessend fest.