Reformierte Kirche Die neue Wattwiler Pfarrerin ist auch Physikerin: «Eine idealere Kombination gibt es nicht» Seit Mitte August ist Silke Roether Pfarrerin der Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg. Dafür zeichnet sich der Abschied von Pfarrer Rainer Pabst ab. Mit seiner Pensionierung besteht das Pfarrteam ab 2023 aus nur noch drei Personen – denn die Gemeinde ist geschrumpft.

Pfarrerin Silke Roether ist seit Mitte August neu in Wattwil tätig. Bild: PD

«Ich bin gut angekommen und werde sehr gut in die Arbeit eingeführt», sagt Silke Roether. Am 15. August hat sie im vierköpfigen Pfarrteam der Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg ihre Stelle angetreten. Derzeit pendelt die in Berlin geborene und im Schwarzwald aufgewachsene Pfarrerin von Zürich ins Toggenburg. Im kommenden Frühjahr zügelt sie mit ihrem Mann nach Wattwil. Das schreibt die Kirchgemeinde in einer Mitteilung.

Eben hat die knapp 60-Jährige das Vikariat, das Ausbildungsjahr zur Pfarrerin, in der Stadt Zürich beendet, letzten Sonntag war ihre Ordination im Zürcher Grossmünster. Das Mittlere Toggenburg ist ihre erste Pfarrstelle. Silke Roether sagt:

«Das interessante Stellenprofil und die schöne Landschaft haben mich angezogen.»

Im Gespräch mit dieser Zeitung ergänzt die Pfarrerin, dass die Stelle in Wattwil die erste und einzige gewesen sei, auf die sie sich Mitte ihres Vikariats beworben hat. Hätte es nicht geklappt, wäre sie sicher anderswo untergekommen, denn Pfarrpersonen seien zurzeit gesuchte Leute. «Aber wir waren uns gegenseitig auf Anhieb sehr sympathisch», erzählt sie. Es folgte ein Probegottesdienst im Mai, dann die Anstellung.

Physik und Theologie ergänzen sich

Silke Roether ist Physikerin mit Doktortitel und hat an verschiedenen Schulen unterrichtet – auch Religion. «Ich konnte mich als junge Frau nicht entscheiden, ob ich Physikerin oder Pfarrerin werden solle», sagt sie. Daher hat sie beide Fächer studiert und unterrichtet. 2021 schloss sie nachträglich ihr Masterstudium in Theologie an der Universität Zürich ab, dann folgte das Vikariatsjahr.

Diese Fächer-Kombination sei an deutschen Universitäten nicht ungewöhnlich, erklärt Silke Roether. «Eine idealere Kombination gibt es nicht, finde ich.» Denn durch die Physik könne man die materielle Seite der Welt verstehen, mit der Theologie aber auch die geistige Seite des Lebens. Sie sei überzeugt davon, dass der Mensch nicht nur aus Molekülen und Teilchen bestehe. Sondern dass es auch ein Bewusstsein, etwas Seelisches, gebe.

Das Pfarrteam wird kleiner

Während Roether den Pfarrdienst beginnt, blickt Pfarrer Rainer Pabst auf das Ende seiner Zeit im Toggenburg. Seit August 2004 ist er in Wattwil tätig, auf Ende Februar 2023 geht er in Pension. Rund 300 Konfirmandinnen und Konfirmanden hat Rainer Pabst in 17 Konfirmationsjahrgängen im Toggenburg begleitet. Zählt man die Jugendlichen aus seiner Stelle in Wil hinzu, wo er vorher war, kommt man auf die Zahl von 750 Konfirmanden.

Mit der Pensionierung von Rainer Pabst schrumpft das Pfarrteam der Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg auf drei Personen. Grund dafür ist, dass die Zahl der Kirchenmitglieder in Wattwil, Lichtensteig und Krinau unter 3000 Personen gesunken ist. Das Budget des Mittleren Toggenburgs ist aus dem kantonalen kirchlichen Finanzausgleich gespeist. Bei Erreichen der 3000er-Grenze sieht dessen Reglement weniger Gelder vor.

Ansätze gegen den Mitgliederschwund

Dass die Kirchgemeinde schrumpft, beschäftigt auch Silke Roether. «Da möchte ich schon dagegen vorgehen.» Sie verfolgt konkrete Ansätze, so möchte sie etwa das Erwachsenenangebot vielfältiger gestalten, damit Menschen, die noch wenig Bezug zur Kirche haben, angesprochen werden. Die Pfarrerin denkt:

«Meine naturwissenschaftliche Vorbildung könnte solche Menschen ansprechen.»

Bereits beim Probegottesdienst verfolgte sie diesen Ansatz und verglich die Schöpfungsgeschichte mit Betrachtungen der Evolution und der Embryo-Entwicklung. «Das war für viele neu, dass man das zusammenbringen kann», sagt Silke Roether.

Eine andere Idee, die die neue Pfarrerin mitbringt, ist das Angebot «Pilgern am Feierabend»: Man trifft sich alle zwei bis drei Monate an verschiedenen Orten in der Natur, beginnt mit einem spirituellen Input, schweigt und endet mit einem spirituellen Abschluss, wie Silke Roether erklärt. Gedacht ist das Angebot, um nach einem Arbeitstag Ruhe zu finden. «Und die Umgebung hier in Wattwil ist hervorragend dafür geeignet», sagt Silke Roether. (pd/ser)