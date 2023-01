Referendum Ist die Energieabgabe nötig, oder bloss eine weitere finanzielle Belastung? Worum es in Ebnat-Kappel gehen wird In eineinhalb Monaten wählt der Souverän in Ebnat-Kappel nicht nur eine neue Ständerätin, sondern stimmt auch über das «Reglement Energieabgabe» ab. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Mit der geplanten Energieabgabe sollen Massnahmen wie der Umstieg auf Solar stärker gefördert werden, als es zurzeit möglich ist. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Am 12. März befinden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Ebnat-Kappel über ein neues Energiereglement, das der Gemeinderat eigentlich am 1. Januar hatte einsetzen wollen. Statt die Energieförderung wie bis anhin über Steuergelder zu finanzieren, soll eine Abgabe entrichtet werden. Dagegen hat die SVP Ebnat-Kappel das fakultative Referendum ergriffen. 200 Unterschriften hätte es benötigt, 382 kamen in kürzester Zeit zusammen.

Im Juni des vergangenen Jahres hat der Gemeinderat ein Reglement über die Abgaben für die Verlegung von Leitungen in Gemeindestrassen verabschiedet. Darin wird eine neue Nutzungsabgabe definiert: Strom, der durch Leitungen im Gemeindeboden fliesst, soll mit maximal 0,5 Rappen pro Kilowattstunde belastet werden, Gas mit maximal 0,4 Rappen.

Die Abgaben würden jährlich von den Netzbetreibern erhoben und in den Energiefonds der Energiestadt Region Obertoggenburg fliessen. Aus diesem Fonds werden Förderbeiträge für energetische Massnahmen finanziert, etwa für den Ersatz von Öl- und Elektroheizungen oder für die Installation von Solarpanels.

Der Energiefonds wird von den drei Gemeinden Ebnat-Kappel, Nesslau und Wildhaus-Alt St.Johann geäufnet. Bisher zahlt jede der Gemeinden 25 Franken pro Einwohnerin und Einwohner in den Fonds ein. Finanziert wird die Einlage durch den jeweiligen allgemeinen Haushalt. Der Gemeinderat von Ebnat-Kappel möchte nun statt auf einen Budgetposten von jährlich 125'000 Franken auf die neue Abgabe setzen. Die Gemeinde schätzt, dass damit jährlich rund 150'000 Franken zusammenkommen werden.

Die SVP-Ortspartei bezeichnet die Abgabe als unfair und unsozial: Sie würde alle gleich betreffen, unabhängig von Einkommen und Vermögen, und egal, wie viel sie im Gegenzug vom Energiefonds profitieren können. Mieterinnen und Mieter etwa haben wenig Einfluss darauf, wie ihre Wohnungen beheizt werden. Dass der Gemeinderat von rund 150'000 Franken statt den bisher aus dem Budget bezahlten 125'000 Franken ausgeht, zeige, dass es sich um eine klare Erhöhung der finanziellen Belastung handle.

Zudem betont Elisabeth Scherrer, Präsidentin der SVP Ebnat-Kappel, dass Freiwilligkeit mehr brächte als staatlicher Zwang, wenn es um die Förderung nachhaltiger Energien gehe. «Heutzutage hat jeder verstanden, dass man etwas machen muss, es zählt die Eigenverantwortung.» Wenn man die Finanzierung über eine neue «Steuer» sichere, wie sie die Energieabgabe nennt, gäbe die Bevölkerung das Heft aus der Hand – bei Änderungswünschen wäre ein Referendum nötig, statt eine einfache Abstimmung an der Gemeindeversammlung.

Der Gemeinderat erhofft sich durch den Systemwechsel eine Stärkung des Energiefonds. Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer könnten besser mit Förderbeiträgen unterstützt werden, um die Steigerung der Energieeffizienz sowie der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Tatsächlich musste das Förderprogramm der Energiestadt Region Obertoggenburg Mitte Oktober fürs Jahr 2022 sistiert werden – die zur Verfügung stehenden Fördergelder waren bereits aufgebraucht, die Warteliste lang.

Ebnat-Kappel im Winter. Bild: Christiana Sutter

In dem Fall wird der Budgetposten für den Energiefonds aus dem allgemeinen Haushalt gestrichen. Die Energielieferanten, welche jeweils im Sommer des Vorjahrs die Energiepreise bekanntgeben, ziehen die Energieabgabe ein. Daher würden die neuen Regeln frühestens im Januar 2024 in Kraft treten und die ersten Gelder im Jahr 2025 fliessen. Entsprechend müsste die Gemeinde den Energiefonds-Posten bis und mit 2024 noch aus dem allgemeinen Haushalt begleichen.

Sollte die Energieabgabe von der Stimmbevölkerung versenkt werden, ändert sich zumindest vorerst nichts, wie die Gemeindekanzlei auf Anfrage bestätigt. «Der Gemeinderat hat festgelegt, dass in dem Fall am Beitrag aus dem allgemeinen Haushalt festgehalten wird», sagt Adrian Rüegg, Leiter der Gemeindekanzlei.

Im Toggenburg erhebt die Gemeinde Lichtensteig seit Januar 2022 eine Energieabgabe von 0,3 Rappen pro Kilowattstunde. In Bütschwil-Ganterschwil war ein solches Energieförderprogramm ebenfalls vorgesehen, der Gemeinderat unterlag jedoch im November an der Urne: Fast 85 Prozent des Souveräns lehnten eine Abgabe auf Gas und Strom ab.